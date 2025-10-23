Cách giảm sưng mắt do khóc

Chườm lạnh, đắp dưa chuột thái lát và túi trà giúp giảm sưng, làm dịu vùng da mỏng manh quanh mắt sau khi khóc.

Khóc giúp giải tỏa cảm xúc nhưng có thể làm sưng, đỏ, khô mắt do tích tụ dịch và kích ứng. Nếu lượng nước mắt tiết ra quá nhiều, vượt quá khả năng dẫn lưu của mắt, dẫn đến tích tụ dịch tạm thời quanh vùng da mắt. Sưng mắt do khóc thường tự biến mất nhưng áp dụng một số cách đơn giản có thể đẩy nhanh quá trình phục hồi, làm dịu kích ứng.

Đắp dưa chuột thái lát

Đắp dưa chuột thái lát có khả năng giảm bọng mắt do hàm lượng nước cao. Nó giúp dưỡng ẩm cho da, làm mát, đẩy lùi tình trạng sưng. Dưa chuột cũng giàu chất chống oxy hóa và vitamin K, đều có thể giảm quầng thâm. Đắp hai lát dưa chuột lạnh lên mắt, nhắm và thư giãn trong 10-15 phút để làm dịu tức thì.

Chườm khăn lạnh

Nhiệt độ lạnh giúp co mạch máu và giảm viêm. Chườm lạnh là một trong những cách nhanh nhất để giảm sưng mắt. Bạn có thể sử dụng khăn lạnh nhẹ nhàng chườm lên mắt nhắm trong 10 phút để làm dịu sưng và giảm kích ứng. Mặt nạ mắt dạng gel cũng là lựa chọn hữu ích, mang lại cảm giác mát lạnh và dễ chịu liên tục.

Sử dụng túi trà

Túi trà, nhất là loại có chứa caffeine, giúp khắc phục tình trạng bọng mắt nhờ tannin và chất chống oxy hóa. Caffeine làm co mạch máu, trong khi tannin làm săn chắc da, cải thiện tuần hoàn máu. Túi trà xanh, trà đen và trà hoa cúc đặc biệt có lợi, trong đó hoa cúc có thêm đặc tính chống viêm. Sau khi ngâm trà, hãy làm lạnh túi trà trong tủ lạnh rồi đắp lên mắt khoảng 5-10 phút.

Sử dụng kem dưỡng mắt

Kem dưỡng mắt giàu retinol, vitamin C, axit hyaluronic hoặc caffeine có thể mang lại hiệu quả trong việc giảm bọng mắt và dưỡng ẩm cho làn da. Các thành phần này thúc đẩy sản xuất collagen, cải thiện độ đàn hồi và co mạch máu. Ưu tiên các loại kem hữu cơ là lành tính, chiết xuất từ nguyên liệu tự nhiên để tránh kích ứng. Thoa các loại kem này thường xuyên, đặc biệt là trước khi đi ngủ để mắt trông sáng hơn theo thời gian.

Massage nhẹ nhàng

Massage mắt nhẹ nhàng kích thích tuần hoàn máu, thúc đẩy dẫn lưu bạch huyết, nhờ đó có thể làm dịu kích ứng và làm dịu đôi mắt mệt mỏi, sưng húp tự nhiên.

Dùng ngón tay sạch nhẹ nhàng vỗ hoặc massage từ khóe mắt trong ra ngoài theo chuyển động tròn chậm. Để tăng thêm hiệu quả làm mát, hãy nhúng ngón tay vào nước lạnh trước. Tránh ấn quá mạnh, áp lực nhẹ nhàng sẽ hiệu quả cho vùng da nhạy cảm này.

Bảo Bảo (Theo Times of India)