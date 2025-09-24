7 cách giảm sưng mắt

Dùng thuốc, chườm lạnh, chườm túi trà, hạn chế lượng muối tiêu thụ có thể giảm sưng mắt.

Dị ứng là nguyên nhân phổ biến gây sưng mắt tạm thời. Các yếu tố lối sống như hút thuốc, lượng muối nạp vào quá mức và thói quen ngủ cũng góp phần gây ra tình trạng này. Có nhiều cách để loại bỏ sưng mắt nhanh chóng.

Thuốc dị ứng

Sưng mắt do dị ứng có thể mất từ vài giờ đến vài ngày để giảm. Thời gian giảm sưng tùy thuộc vào việc người bệnh có tiếp xúc liên tục với chất gây dị ứng hay không. Dị ứng có thể gây viêm dẫn đến sưng dưới mắt. Uống thuốc kháng histamine góp phần giảm các triệu chứng dị ứng, bao gồm cả sưng mắt. Thuốc kháng histamine dưới dạng thuốc nhỏ mắt cũng có thể giảm các triệu chứng dị ứng mắt.

Chườm lạnh

Nhiệt độ mát hơn có thể giúp giảm viêm - nguyên nhân dẫn đến sưng dưới mắt. Tuy nhiên, không chườm lạnh quá lâu trên các vùng bị sưng trên cơ thể, bao gồm cả mắt, vì tiếp xúc với đá lạnh trong thời gian dài có thể làm chậm quá trình lành vết thương.

Chườm túi trà

Trà xanh chứa caffeine góp phần đẩy lùi tình trạng sưng mắt. Hãy làm lạnh trà trước khi đắp lên mắt để tăng hiệu quả. Chiết xuất trà xanh còn có tác dụng chống viêm, mang lại lợi ích cho người mắc các bệnh về mắt như khô mắt, dị ứng.

Giảm lượng muối tiêu thụ

Bọng mắt có thể hình thành do chế độ ăn nhiều muối, vì vậy hạn chế lượng muối tiêu thụ sẽ giảm sưng dưới mắt.

Ngủ đủ giấc

Mắt có thể sưng hơn vào buổi sáng sau một đêm thức khuya hoặc ngủ không ngon giấc. Cải thiện thói quen ngủ để ngăn tình trạng sưng mắt. Một số cách để cải thiện giấc ngủ bao gồm giảm lượng caffeine tiêu thụ, tập thể dục thường xuyên, duy trì lịch trình ngủ đều đặn, hạn chế tiếng ồn trong phòng ngủ, không sử dụng thiết bị điện tử ngay trước khi đi ngủ.

Bỏ thuốc lá

Hút thuốc lá có thể góp phần hình thành và xuất hiện bọng mắt. Người hút thuốc có nguy cơ bị sưng mắt cao hơn người không sử dụng.

Điều trị y tế

Đôi khi các phương pháp điều trị trên không đủ để loại bỏ bọng mắt chẳng hạn sưng mắt do tuổi tác. Một số người có cơ địa dễ bị sưng bọng mắt và trong những trường hợp này, các phương pháp điều trị y tế có thể mang lại kết quả tốt hơn so với các phương pháp tự nhiên.

Đôi khi, sưng mắt có thể do một bệnh lý tiềm ẩn như bệnh tuyến giáp. Một số tình trạng khác có thể gây sưng và phù nề dưới mắt bao gồm viêm kết mạc hoặc đau mắt đỏ, lẹo mắt, viêm xoang, tắc nghẽn do dị ứng hoặc cảm lạnh, bệnh Graves, ung thư, viêm mô tế bào quanh mắt...

Hầu hết tình trạng sưng mắt liên quan đến một bệnh lý nào đó biến mất sau khi điều trị. Các triệu chứng sưng mắt kèm theo đau trong hoặc xung quanh mắt, thị lực giảm, cảm giác như vướng cộm trong mắt... cần đi khám chuyên khoa sớm để được điều trị kịp thời.

Bảo Bảo (Theo Very Well Health)