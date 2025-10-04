Massage mắt có giúp giảm cận thị không?

Tôi cận 3,5 độ, mắt nhức mỏi lúc học bài căng thẳng, massage mắt cảm giác dễ chịu hơn. Thói quen này có giúp giảm cận thị? (Thu Trang, 20 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Cận thị là một tật khúc xạ của mắt. Dấu hiệu cận thị là suy giảm khả năng nhìn xa, trong đó ảnh của sự vật không rơi đúng vào võng mạc mà rơi ra phía trước võng mạc. Do đó, sử dụng kính là loại thấu kính phân kỳ giúp hình ảnh hội tụ đúng tại võng mạc để nhìn vật được rõ nét.

Bạn bị cận 3,5 độ, khi học tập căng thẳng mắt dễ khô, cay và nhức mỏi. Massage có thể giúp máu lưu thông, mắt thư giãn, điều tiết tốt hơn. Dùng hai lòng bàn tay xoa đều, nhẹ nhàng massage mắt trong khoảng 3 phút rồi dùng ngón tay ấn nhẹ quanh mắt. Nên thực hiện khoảng 30 phút mỗi ngày để mắt cận thị điều tiết tốt hơn. Tuy nhiên, massage chỉ hỗ trợ giảm mỏi mắt chứ không có tác dụng cải thiện hay làm giảm độ cận.

Để giữ đôi mắt khỏe, tránh tăng độ cận, bạn nên chủ động thay đổi lối sống và thói quen sinh hoạt hằng ngày. Môi trường học tập cần có đủ ánh sáng, ngồi học đúng tư thế và điều chỉnh khoảng cách mắt tầm 50-60 cm khi đọc sách hoặc sử dụng các thiết bị điện tử. Có thể áp dụng quy tắc 20-20-20 để mắt được nghỉ ngơi sau khoảng thời gian tập trung học tập. Cụ thể, sau 20 phút học bài hay xem các thiết bị điện tử, nên cho mắt nghỉ 20 giây và nhìn ra xa 20 feet (khoảng 6 m).

Bổ sung đủ các chất dinh dưỡng có lợi cho mắt cận thị như vitamin A (có nhiều trong khoai lang, cà rốt, rau bina), vitamin C (ổi, xoài, dâu tây, thanh long, chanh), omega 3, kẽm... giúp mắt khỏe và kháng viêm tốt, giảm khô mắt ở người cận thị.

Bạn nên thường xuyên khám mắt định kỳ 6 tháng một lần hoặc khi có các biểu hiện khác thường để theo dõi thị lực và điều chỉnh kịp thời. Bổ sung các dưỡng chất có lợi cho mắt như tinh chất thiên nhiên Broccophane (chiết xuất từ bông cải xanh) hỗ trợ tăng cường thioredoxin - loại protein hỗ trợ chống oxy hóa giúp bảo vệ võng mạc và thủy tinh thể, tăng cường thị lực, hỗ trợ phòng ngừa các nguy cơ gây bệnh về mắt.

