Cách giảm nhiệt miệng cho trẻ

Trẻ nên vệ sinh răng miệng sạch sẽ, ăn thực phẩm thanh mát, uống đủ nước để giảm nhiệt miệng.

Nhiệt miệng có biểu hiện là các vết loét màu đỏ hoặc trắng, hình tròn, xuất hiện tại các vùng mô mềm trong má, môi, lợi. Trẻ mắc bệnh thường khó chịu, quấy khóc, chán ăn, chảy nhiều nước dãi. Trường hợp nặng bé sốt, nổi hạch cổ, nướu răng sưng và chảy máu.

ThS.BS.CKI Lê Thị Hồng Huệ, khoa Nhi, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết nhiệt miệng không nguy hiểm. Nguyên nhân gây ra tình trạng này thường do tổn thương niêm mạc như cọ xát, vô tình cắn vào lưỡi hoặc mặt trong của má, do ăn đồ nóng hoặc thiếu vi chất như vitamin C, B12... Bệnh có thể tự khỏi nhưng dễ tái phát nhiều lần. Dưới đây là những cách chăm sóc trẻ tại nhà để giảm tình trạng này.

Giữ vệ sinh răng miệng

Khoang miệng sạch sẽ giúp phòng tránh tình trạng viêm vùng niêm mạc, miệng, họng. Phụ huynh nên tập cho trẻ thói quen súc miệng bằng nước muối ấm hàng ngày để loại bỏ bớt vi khuẩn. Với trẻ dưới một tuổi, cha mẹ có thể dùng miếng gạc hoặc vải mềm nhúng vào nước ấm hay nước muối sinh lý, sau đó lau nhẹ nhàng để làm sạch khoang miệng. Trẻ lớn cần đánh răng ít nhất hai lần mỗi ngày vào sáng và tối. Lưu ý sử dụng kem đánh răng dành riêng cho trẻ với lượng vừa đủ.

Khi trẻ đang bị nhiệt miệng, phụ huynh nên sử dụng nước muối ấm loãng hay nước muối sinh lý 0,9% súc miệng đến khi vết loét lành hẳn. Dùng mật ong, nha đam, sữa chua, nghệ... bôi vào vết loét cũng có tác dụng giảm đau nhưng chỉ áp dụng cho trẻ trên một tuổi và theo hướng dẫn của bác sĩ.

Trẻ được kiểm tra tai mũi họng tại Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7. Ảnh: Phòng khám cung cấp

Chế độ ăn uống đủ chất

Cha mẹ nên cho trẻ ăn thực đơn đa dạng, đủ chất, ưu tiên thức ăn mềm, có tính mát, giàu vitamin A để giải nhiệt như rau xanh, cà rốt, lê, dưa chuột, cà chua... Bổ sung các khoáng chất như sắt, kẽm có tác dụng ngăn ngừa tổn thương niêm mạc và vùng da xung quanh.

Để tránh nhiệt miệng tái phát, bé cần hạn chế thức ăn chua cay nóng, thực phẩm nhiều đường, đồ chiên rán, dầu mỡ... Bởi những thực phẩm này dễ khiến cơ thể bị nóng, tăng cảm giác đau rát, vết thương nhiễm khuẩn lâu lành, viêm loét nghiêm trọng hơn.

Uống nhiều nước

Trẻ cần uống đủ 1-1,5 lít nước mỗi ngày, tùy độ tuổi và cân nặng. Nếu không uống đủ lượng nước cần thiết có thể dẫn đến nhiệt miệng. Phụ huynh không tự ý cho trẻ dùng thuốc, kể cả thuốc bôi khi không có bác sĩ tư vấn.

Xây dựng thói quen sống lành mạnh

Phụ huynh nên cho trẻ nghỉ ngơi đúng giờ giấc, không nên để bé thức khuya, vui chơi, vận động hàng ngày tránh nóng trong người và tăng nguy cơ gây nhiệt.

Bác sĩ Huệ khuyến cáo phụ huynh cần chú ý phân biệt nhiệt miệng và một số bệnh lý truyền nhiễm có thể gây ra vết viêm loét đỏ như thủy đậu, bệnh tay chân miệng... Nhiệt miệng thông thường có biểu hiện là vết loét đơn lẻ hoặc vài vết nhỏ, hình tròn hoặc bầu dục, viền đỏ, đáy trắng hoặc vàng nhạt, không lan rộng và không có mụn nước quanh miệng. Trong khi đó, các vết loét ở tay chân miệng thường là biến chứng sau khi bóng nước vỡ ra, có thể gây đau nhiều, lan rộng. Bệnh thường đi kèm triệu chứng niêm mạc miệng sưng đỏ có thể thấy bằng mắt thường.

Nếu tình trạng viêm loét kèm sốt cao, phát ban... hay có bất kỳ biểu hiện bất thường, phụ huynh cần đưa con đến bác sĩ khám, tư vấn cách điều trị, chăm sóc.

Đình Lâm