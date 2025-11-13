Cách giảm nguy cơ mất trí nhớ

Ngủ đủ giấc, ăn uống lành mạnh, tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày, thực hiện bài tập rèn luyện cho não có thể tăng khả năng tư duy, phòng mất trí nhớ.

Mất trí nhớ được chia làm tạm thời, tiến triển và vĩnh viễn; có thể ảnh hưởng đến khả năng nhớ lại thông tin và hình thành ký ức, kỹ năng mới. Trong nhiều trường hợp, mất trí nhớ tự khỏi. Mất trí nhớ nặng được điều trị tùy vào nguyên nhân gây ra.

Một số dạng mất trí nhớ như mất trí nhớ phân ly và mất trí nhớ sau chấn thương, bắt nguồn từ chấn thương tâm lý hoặc căng thẳng nghiêm trọng. Ngoài ra, các vấn đề gây tổn thương trực tiếp đến não bao gồm chấn thương sọ não, phẫu thuật não, gây mê toàn thân, khối u não, thiếu oxy não, đột quỵ cũng có thể gây mất trí nhớ.

Dưới đây là những cách giúp giảm nguy cơ mất trí nhớ:

Phòng tránh chấn thương đầu bằng cách sử dụng thiết bị an toàn khi tham gia giao thông, làm việc ngoài trời, thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô. Duy trì sức khỏe tim mạch tốt để ngăn ngừa đột quỵ. Ưu tiên giấc ngủ, ngủ đủ 7-8 giờ mỗi đêm.

Điều trị kịp thời các bệnh nhiễm trùng hoặc bệnh tật, nhất là nhiễm trùng mắt hoặc tai, vì có thể lan đến não. Giảm căng thẳng thông qua chánh niệm, bài tập thở, yoga, thư giãn. Giữ tinh thần luôn minh mẫn và rèn luyện trí não bằng cách học một kỹ năng mới, đọc sách, giải câu đố để kích thích trí não tăng khả năng ghi nhớ.

Ăn uống cân bằng và đầy đủ dinh dưỡng, gồm ưu tiên thực phẩm bổ não như cá béo, các loại hạt, quả bơ, rau xanh. Hạn chế thực phẩm chiên rán nhiều chất béo bão hòa, hạn chế đồ uống có đường, tránh rượu bia. Duy trì cân nặng khỏe mạnh, tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày trong ít nhất 5 ngày mỗi tuần có thể thúc đẩy sản xuất hormone hạnh phúc, tăng cường chức năng não. Các bài tập này cũng góp phần giảm lão hóa não, từ đó hạn chế nguy cơ suy giảm trí nhớ tuổi già.

Nếu bạn từng trải qua một dạng mất trí nhớ nào, nên duy trì thói quen hàng ngày như sử dụng lời nhắc, ghi chú hoặc ứng dụng kỹ thuật số để hỗ trợ trí nhớ. Tham gia các hoạt động tăng cường trí nhớ, tích cực tham gia các hoạt động xã hội để kích thích chức năng nhận thức.

Mất trí nhớ toàn bộ thoáng qua sẽ hết trong vòng vài giờ. Thời gian phục hồi phụ thuộc vào nguyên nhân cơ bản, sức khỏe tổng thể và khả năng đáp ứng với điều trị. Một số người sẽ lấy lại được ký ức theo thời gian, trong khi những người khác bị mất trí nhớ vĩnh viễn.

Các triệu chứng thường gặp của chứng mất trí nhớ như khó khăn khi nhớ lại các sự kiện trong quá khứ hoặc thông tin cá nhân, quên đi những sự kiện sắp tới, khó nhận diện khuôn mặt, lú lẫn hoặc mất phương hướng. Lúc này, người bệnh nên đi khám để được bác sĩ kiểm tra, chẩn đoán nguyên nhân, từ đó có phương pháp điều trị hợp lý. Các liệu pháp khác có thể giúp người bệnh lấy lại một phần ký ức đã mất, đối phó với tình trạng mất trí nhớ, cải thiện khả năng ghi nhớ và chức năng nhận thức.

Anh Chi (Theo Everyday Health)