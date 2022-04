Cách giảm đau đầu hậu Covid-19 không cần thuốc

Chườm nóng, massage đầu, thư giãn, dùng tinh dầu thiên nhiên… tại nhà góp phần giảm đau đầu do di chứng Covid-19.

Di chứng thần kinh hậu Covid-19 được ghi nhận ở một số biểu hiện thường gặp như nhức đầu, chóng mặt, rối loạn ý thức... Trong đó, đau đầu là một trong những di chứng Covid-19 phổ biến, cơn đau có thể nhẹ hoặc nặng.

BS.CKII Thân Thị Minh Trung, Phó trưởng khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết, thay vì uống thuốc khi bị đau đầu hậu Covid-19, người bệnh nên thử những giải pháp giảm đau tự nhiên. Điều này có thể tránh phụ thuộc vào thuốc và giảm nguy cơ tác dụng phụ. Bởi việc lạm dụng thuốc giảm đau có thể tạo thành vòng luẩn quẩn đau đầu, uống thuốc, lại đau và tiếp tục uống thuốc.

Bác sĩ Trung gợi ý một số cách giảm đau đầu mà bạn có thể áp dụng tại nhà.

Chườm nóng hoặc lạnh

Nếu bị đau nửa đầu, bạn cho đá vào túi ni lông, rồi bọc một tấm vải mỏng hoặc khăn lau mềm ở bên ngoài. Sau đó, đặt túi đá lên trán và di chuyển đến bất cứ vị trí nào bị đau. Nếu đau đầu do căng thẳng, bạn dùng túi chườm nóng đắp trực tiếp lên trán và cổ.

Thời gian chườm lạnh hoặc nóng trong khoảng 10-15 phút. Ngoài chườm, bạn cũng có thể giải tỏa cảm giác đau nhức bằng cách gội đầu hoặc ngâm mình trong bồn nước ấm.

Bác sĩ Minh Trung tư vấn cách điều trị đau đầu cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

Liệu pháp thư giãn

Thư giãn là liệu pháp giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi và giảm đau toàn thân hữu hiệu. Tập thư giãn thông qua các bài tập căng cơ, yoga hoặc thiền sẽ giúp bạn giảm nhẹ cơn đau đầu.

Massage đầu (xoa bóp)

Massage khá hiệu quả trong việc giảm nhẹ cơn đau đầu, kể cả đau đầu mạn tính. Bạn có thể tự xoa bóp tại nhà bằng cách dùng các đầu ngón tay miết nhẹ vùng trán, thái dương và sau gáy trong vài phút hoặc ấn nhẹ vào khu vực bị đau với lực vừa đủ.

Dùng tinh dầu thiên nhiên

Một số mùi hương nhất định có thể kích hoạt các phản ứng tích cực trong não và giảm tỷ lệ đau đầu, như tinh dầu bạc hà, bạch đàn và dầu hoa oải hương. Bạn có thể sử dụng tinh dầu trong phòng ngủ, nhỏ vài giọt xuống gối để mùi hương dễ chịu làm dịu cảm giác đau.

Áp dụng bài tập thở

Tập thở đều đặn giúp thư giãn, tập trung tinh thần và làm dịu cơn đau đầu. Bạn chỉ cần tìm một nơi yên tĩnh trong nhà hoặc văn phòng và bắt đầu hít thở nhịp nhàng trong tư thế ngồi hoặc đứng thoải mái. Hít thở chậm và nhịp nhàng, hít vào 5 giây rồi thở ra 5 giây.

Bổ sung dưỡng chất cho não bộ

Bác sĩ Trung cho biết, gốc tự do tăng sinh quá mức trong cơ thể là nguyên nhân hàng đầu gây nên cơn đau đầu, đau nửa đầu. Chúng làm gia tăng hoạt động bạch cầu, khởi phát quá trình viêm và sản sinh chất gây giãn mạch. Chưa kể, các gốc tự do này cũng tăng sinh sau khi nhiễm nCoV. Do đó, bổ sung tinh chất thiên nhiên có tác dụng trung hòa gốc tự do như bluberry và ginkgo biloba có thể cải thiện cơn đau đầu và phù hợp với sinh lý cơ thể.

Blueberry giúp chống gốc tự do, hỗ trợ giảm đau đầu từ bên trong. Ảnh: Shutterstock

Bên cạnh những giải pháp trên, bác sĩ Minh Trung khuyến nghị xây dựng lối sống lành mạnh, khoa học như: ngủ đúng và đủ giờ (ngủ 7-8 tiếng mỗi đêm; đi ngủ và thức dậy cùng một thời điểm); tích cực tập thể dục thể thao; tăng cường thực phẩm tươi xanh, hạn chế tối đa đồ ăn nhiều bột ngọt, chất nitrat và thức uống chứa caffein; tránh nhai đồ dai, cứng quá nhiều và bỏ thói quen cột tóc đuôi ngựa hoặc đeo băng đô quá chật...

Theo bác sĩ Trung, nếu áp dụng những biện pháp giảm đau trên tại nhà mà cơn đau vẫn nặng thêm, trở nên dữ dội hơn, người bệnh nên đến bệnh viện thăm khám sớm, vì đây có thể không chỉ là cơn đau đầu đơn thuần mà là dấu hiệu về bệnh lý não.

Hường Nguyễn