Cách giải rượu bảo vệ gan dịp lễ

Uống nhiều nước, ăn rau củ quả thúc đẩy quá trình đào thải độc tố của rượu bia khỏi cơ thể sau tiệc tùng dịp nghỉ lễ.

Khi rượu bia vào cơ thể, 10% lượng cồn được thải qua đường tiểu, mồ hôi và hơi thở. 90% cồn còn lại được tế bào gan xử lý, khử độc trước khi thải ra ngoài.

Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Vĩnh Bình, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết trong một giờ, gan chỉ lọc được một lượng cồn nhất định. Uống nhiều rượu bia, gan sản xuất không kịp men giải độc dẫn đến ứ đọng cồn, kích hoạt tế bào kupffer trong gan hoạt động quá mức, sản sinh nhiều chất gây viêm có hại. Về lâu dài, tế bào gan bị tổn thương, dẫn đến nhiều bệnh như gan nhiễm mỡ, viêm gan, xơ gan, ung thư gan.

Bác sĩ Bình gợi ý một số cách giải rượu, hạn chế tác hại của cồn đến gan.

Uống nhiều nước lọc và nước dừa: Rượu bia là chất lợi tiểu, làm cơ thể mất nước sau khi tiêu thụ. Uống nhiều nước lọc sau khi uống rượu bia giúp bù lượng nước đã mất, duy trì hoạt động của gan, tăng khả năng thải độc.

Có thể uống thêm nước dừa để giải khát và cung cấp chất điện giải cho cơ thể. Không uống quá nhiều nước cùng một lúc mà nên chia nhỏ ra để cơ thể hấp thụ từ từ.

Không nên uống quá nhiều rượu bia một ngày. Ảnh: Freepik

Dùng một ly nước ép cà chua: Cà chua chứa một lượng lớn vitamin C, vitamin E, folate, kali, natri, thiamin và chất xơ. Uống một cốc nước ép cà chua chín sau khi say và nôn có thể bổ sung năng lượng, giảm mệt mỏi. Bác sĩ Bình dẫn một số nghiên cứu cho thấy hợp chất lycopene trong cà chua có thể ngăn ngừa gan nhiễm mỡ do rượu, viêm gan và ung thư gan.

Ăn nhiều rau xanh và hoa quả: Cơ thể mất nước, vitamin cần thiết khi dung nạp đồ uống có cồn. Ăn nhiều rau xanh và hoa quả tươi bù nước, bổ sung những vi chất cần thiết cho cơ thể.

Rau lá xanh giàu chất xơ cũng làm sạch đường ruột và thúc đẩy quá trình thải độc tự nhiên. Các loại trái cây chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa như cam, quýt, bưởi, kiwi... giúp cơ thể tỉnh táo, cung cấp thêm năng lượng, đẩy nhanh quá trình hồi phục.

Ngủ đủ giấc: Rượu ảnh hưởng đến thời lượng và chất lượng giấc ngủ, khiến cơ thể mệt mỏi, các cơ đau nhức. Ngủ đủ giấc sau các buổi tiệc rượu để cơ thể được nghỉ ngơi, giảm mệt mỏi.

Ngủ đúng giờ và đủ giấc tạo điều kiện cho gan hồi phục năng lượng, tái tạo dưỡng chất cần thiết cho quá trình thải độc. Nhờ đó đẩy nhanh quá trình chuyển hóa chất cồn và đào thải ra khỏi cơ thể.

Nghỉ ngơi đầy đủ để đào thải chất cồn. Ảnh: Freepik

Theo bác sĩ Bình, bổ sung các dưỡng chất thiên nhiên như wasabia và s. marianum hỗ trợ kiểm soát hoạt động của tế bào kupffer, giảm sản xuất các chất gây viêm, tăng cường khả năng khử độc và giải độc của gan.

Mọi người hạn chế uống rượu bia. Nam giới không nên uống quá hai đơn vị cồn mỗi ngày. Nữ giới không uống quá một đơn vị cồn mỗi ngày. Một đơn vị cồn tương đương với 3/4 lon bia 330 ml, một ly rượu vang 100 ml hoặc một ly rượu mạnh 30 ml.

Sau khi uống rượu bia tránh tắm nước lạnh, uống cà phê, nước tăng lực hoặc nước ngọt... vì có thể làm say nặng hơn. Bác sĩ Bình khuyến cáo người có dấu hiệu như nôn nhiều, thở chậm, thở yếu, nhịp thở không đều, thân nhiệt thấp, da nhợt nhạt, bất tỉnh... cần đến cơ sở y tế, phòng tránh ngộ độc rượu.

Trinh Ngô