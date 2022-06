Cách dự phòng hiệu quả ung thư cổ tử cung

Chị em tiêm vaccine phòng HPV, khám phụ khoa định kỳ 6 tháng một lần để bảo vệ sức khỏe sinh sản.

ThS.BS Kiều Lê Biên, bác sĩ Trung tâm Sản Phụ khoa BVĐK Tâm Anh TP HCM cho biết, thời gian gần đây, có nhiều phụ nữ trong độ tuổi từ 25-55 tuổi đến khám, tầm soát ung thư cổ tử cung. Đa số tầm soát theo diện khám sức khỏe tổng quát hoặc nhu cầu cá nhân.

Do lượng người tầm soát nhiều, bệnh viện liên tục phát hiện nhiều trường hợp tiền ung thư, ung thư cổ tử cung. Cụ thể, từ ngày 20-25/6, Trung tâm Sản Phụ khoa thực hiện thủ thuật khoét chóp cổ tử cung cho 6 bệnh nhân xác định có tổn thương tiền ung thư, ung thư tại chỗ cổ tử cung. Trong số 6 ca khoét chóp cổ tử cung này tập trung độ tuổi 35-55 tuổi. Trong đó, có một trường hợp người bệnh 35 tuổi, hiếm muộn, chưa kịp sinh con, số còn lại chưa sinh đủ 2 con hoặc mãn kinh.

Trước đó, khi thăm khám điều trị hiếm muộn, người bệnh 35 tuổi được Trung tâm Hỗ trợ sinh sản BVĐK Tâm Anh TP HCM chỉ định thực hiện các xét nghiệm tầm soát ung thư cổ tử cung, kết quả có phát hiện bất thường. Người bệnh được chỉ định soi cổ tử cung chẩn đoán, lấy mẫu sinh thiết phát hiện tiền ung thư, phải thực hiện khoét chóp cổ tử cung.

Theo các nghiên cứu cho thấy, sau khoét chóp cổ tử cung, tỷ lệ mang thai của bệnh nhân gần như tương đương với phụ nữ bình thường. Tỷ lệ hiếm gặp làm chít hẹp lỗ cổ tử cung, có thể làm ảnh hưởng khả năng mang thai tự nhiên, cần hỗ trợ sinh sản, có sự gia tăng nhẹ nguy cơ sẩy thai, sinh non do chiều dài cổ tử cung ngắn nếu người bệnh mang thai sớm sau khoét chóp. Do đó các nghiên cứu khuyến cáo rằng, sau khoét chóp cổ tử cung nếu kết quả tốt, ít nhất 6 tháng sau người bệnh mới lên kế hoạch mang thai tự nhiên, hoặc tiếp tục điều trị hỗ trợ sinh sản nếu đang điều trị trước đó.

ThS.BS Kiều Lệ Biên cho biết thêm, trường hợp người bệnh được phát hiện sớm tiền ung thư cổ tử cung qua xét nghiệm tầm soát, soi cổ tử cung chẩn đoán, điều trị sớm, người bệnh có khả năng chữa khỏi gần như hoàn toàn. Do đó, họ vẫn có thể tiếp tục mang thai, duy trì cơ hội làm mẹ. Tuy nhiên, nhiều trường hợp đáng tiếc phát hiện ung thư cổ tử cung giai đoạn muộn, phải tiếp nhận điều trị như phẫu thuật cắt tử cung, xạ trị... sẽ ảnh hưởng khả năng sinh sản của người phụ nữ.

BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa BVĐK Tâm Anh TP HCM tư vấn phương pháp tầm soát ung thư cổ tử cung cho phụ nữ trẻ. Ảnh: Tâm Anh

Theo bác sĩ Biên, với các ca bệnh phát hiện tiền ung thư hoặc ung thư tại chỗ sẽ được tư vấn điều trị tùy thuộc vào tuổi, giai đoạn bệnh, tổng trạng, bệnh lý kèm theo, mong muốn của người bệnh về việc sinh thêm con. Đa phần các trường hợp tiền ung thư mức độ 2 hoặc 3 hoặc ung thư tại chỗ sẽ được khoét chóp cổ tử cung. Nếu kết quả tốt người bệnh vẫn có thể sinh thêm con. Tuy nhiên, người bệnh cần tuân thủ theo dõi, tái khám, tầm soát theo hẹn của bác sĩ chuyên khoa vì bệnh vẫn có nguy cơ tái phát sau đó. Theo khuyến cáo của Hiệp hội soi cổ tử cung và bệnh học cổ tử cung Mỹ thì việc theo dõi này lên đến 25 năm sau điều trị ban đầu.

Tiền ung thư cổ tử cung thường không có triệu chứng, diễn tiến âm thầm, kéo dài 10-15 năm để tiến triển thành ung thư cổ tử cung. Vì triệu chứng thường khá mờ nhạt nên người bệnh thường chủ quan hoặc họ có thể đến khám vì tiết dịch âm đạo bất thường, chảy máu bất thường hay khi quan hệ nên dễ nhầm lẫn với các bệnh phụ khoa khác.

Bác sĩ Kiều Lệ Biên cho biết, để dự phòng hiệu quả ung thư cổ tử cung, chúng ta nên tiêm vaccine phòng HPV sớm kết hợp tầm soát, khám phụ khoa định kỳ mỗi 6 tháng. Nếu không may mắc bệnh cũng được phát hiện sớm, điều trị đúng cách để đảm bảo sức khỏe, giảm áp lực tâm lý, bảo tồn chức năng sinh sản.

Theo khuyến cáo, chị em nên thực hiện tầm soát ung thư cổ tử cung trong độ tuổi từ 21 tuổi trở lên nếu đã quan hệ tình dục, có nhu cầu tầm soát. Các xét nghiệm tầm soát bao gồm: tế bào học nếu âm tính sẽ thực hiện mỗi 2 năm một lần, xét nghiệm HPV nếu âm tính có thể thực hiện 3 năm một lần hoặc bộ đôi tế bào học và HPV, nếu âm tính có thể lặp lại mỗi 5 năm một lần. Tuy nhiên, việc khám phụ khoa định kỳ vẫn nên thực hiện mỗi 6-12 tháng. Những phụ nữ có nguy cơ ung thư cổ tử cung có thể cần phải kiểm tra thường xuyên hơn như: người nhiễm HPV nguy cơ cao, suy giảm miễn dịch, mang thai nhiều lần, hút thuốc lá, quan hệ tình dục với nhiều nam giới, phụ nữ mắc bệnh lây lan qua đường tình dục...

Tại BVĐK Tâm Anh TP HCM, đối với tất cả người bệnh tầm soát ung thư cổ tử cung có kết quả bất thường sẽ tùy mức độ, độ tuổi người bệnh sẽ được tư vấn điều trị thích hợp. Các trường hợp có chỉ định soi cổ tử cung để chẩn đoán: dưới nguồn sáng, máy soi, hình ảnh cổ tử cung được phóng đại gấp nhiều lần, cộng thêm hỗ trợ thuốc giúp bác sĩ quan sát rõ vùng nghi ngờ tiền ung thư hoặc ung thư cổ tử cung. Bác sĩ sẽ sinh thiết vùng nghi ngờ gửi giải phẫu bệnh để chẩn đoán xác định sang thương ở mức độ nào, tư vấn phương pháp điều trị thích hợp. Bác sĩ có thể kết hợp với chẩn đoán hình ảnh hiện đại như MRI để đánh giá giai đoạn đối với các trường hợp ung thư xâm lấn. Khi phát hiện có tiền ung thư hoặc ung thư tại chỗ có chỉ định khoét chóp người bệnh sẽ được khoét chóp bằng dao lạnh hoặc vòng cắt đốt. Thủ thuật gọn, nhẹ, người bệnh có thể về trong ngày.

Theo bác sĩ Kiều Lệ Biên, tại Việt Nam ung thư cổ tử cung là một trong những bệnh lý ác tính phổ biến thứ 4 ở phụ nữ và thứ 2 ở phụ nữ độ tuổi sinh sản sau ung thư vú. Theo thống kê, năm 2020 có hơn 4.000 người mắc mới và 2.223 trường hợp tử vong vì căn bệnh ác tính này. Nguyên nhân ung thư cổ tử cung chủ yếu do virus HPV. Khoảng 80% phụ nữ bị nhiễm HPV ít nhất một lần trong đời. Tuy nhiên trong số này chỉ có khoảng 20% trường hợp nhiễm HPV nguy cơ cao dai dẳng mới gây nên các biến đổi tế bào ở cổ tử cung, 80% còn lại là bệnh thoái lui do cơ thể đào thải virus HPV. Một phụ nữ nhiễm HPV nguy cơ cao để tiến triển thành ung thư xâm lấn, quá trình này mất khoảng 10-15 năm. Trong một số ít trường hợp rất hiếm đôi khi nhiễm HPV nguy cơ cao tiến triển ung thư trong 1-2 năm.

Ung thư cổ tử cung ảnh hưởng đến thiên chức làm mẹ, mà tác động trực tiếp đến sức khỏe, suy kiệt tài chính, ảnh hưởng tâm lý, hạnh phúc gia đình. Nếu phát hiện giai đoạn muộn, người mắc ung thư cổ tử cung có thể tử vong. Chính vì thế, năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phát động chiến lược đẩy lùi ung thư cổ tử cung trên toàn cầu, được sự nhất trí của 194 nước thành viên.

Việc phát hiện sớm bệnh tiền ung thư, ung thư cổ tử cung là một lợi thế của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh nhờ đội ngũ bác sĩ sản khoa giàu kinh nghiệm, hệ thống xét nghiệm, các thiết bị chẩn đoán hình ảnh hiện đại. Ngoài khả năng tầm soát hiệu quả, trung tâm còn đảm bảo chức năng sinh sản cho những phụ nữ mong muốn có con.

Tuệ Diễm