Cách đơn giản giúp bạn tự kiểm tra sức khỏe tim

Duy trì sức khỏe tim mạch tốt rất quan trọng cho sức khỏe tổng thể. Dưới đây là những bài kiểm tra đơn giản mỗi người có thể thực hiện tại nhà.

Đo nhịp tim khi nghỉ ngơi (RHR)

Nhịp tim khi nghỉ ngơi là số lần tim bạn đập mỗi phút khi nghỉ, thường được đo vào buổi sáng trước khi hoạt động thể chất. Đây là một trong những chỉ số cung cấp thông tin giá trị về tình trạng sức khỏe tim mạch.

Cách đo:

- Ngồi yên trong vài phút, tốt nhất là ở tư thế thư giãn.



- Xác định mạch đập ở mặt trong cổ tay (động mạch quay) hoặc ở bên cổ (động mạch cảnh).



- Sử dụng đồng hồ hoặc bộ đếm thời gian, đếm số nhịp đập trong khoảng thời gian 60 giây hoặc đếm số nhịp đập trong 15 giây, sau đó nhân với 4 để có nhịp đập mỗi phút.

Nhịp tim khi nghỉ ngơi bình thường của người lớn thường dao động từ 60 đến 100 nhịp/phút. Nhịp tim khi nghỉ ngơi thấp hơn thường được coi là dấu hiệu của sức khỏe tim mạch tốt, trong khi RHR tăng liên tục có thể chỉ ra vấn đề sức khỏe tiềm ẩn như căng thẳng, mất nước hoặc bệnh tim.



Nếu nhịp tim khi nghỉ ngơi của bạn liên tục vượt quá 100 nhịp thì nên tham khảo ý kiến bác sĩ chăm sóc sức khỏe.

Đo huyết áp

Huyết áp là thước đo áp lực của máu lên thành động mạch khi tim bơm máu đi khắp cơ thể. Huyết áp cao (tăng huyết áp) là yếu tố nguy cơ gây bệnh tim và các biến chứng tim mạch khác. Mỗi người nên hình thành thói quen theo dõi huyết áp thường xuyên.

Cách đo huyết áp:



- Sử dụng máy đo huyết áp kỹ thuật số hoặc máy đo huyết áp thủ công (băng đo huyết áp).

- Ngồi thoải mái trong môi trường yên tĩnh, lưng tựa, bàn chân đặt phẳng trên sàn.

- Đặt băng đo huyết áp lên bắp tay trên ngang tầm tim và làm theo hướng dẫn đo của thiết bị.



- Ghi lại cả chỉ số huyết áp tâm thu (số trên) và huyết áp tâm trương (số dưới).

Huyết áp bình thường được định nghĩa là dưới 120/80 mmHg. Huyết áp cao (tiền tăng huyết áp) trong khoảng 120-129/dưới 80 mmHg. Huyết áp cao được chẩn đoán khi chỉ số luôn ở mức 130/80 mmHg hoặc cao hơn.

Bài kiểm tra hoạt động thể chất

Hoạt động thể chất có liên quan chặt chẽ đến hệ tim mạch. Bạn đi bộ nhanh, chạy bộ tại chỗ để kiểm tra sức khỏe trái tim. Thực hiện hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định, chẳng hạn 3 đến 5 phút, đồng thời theo dõi nhịp tim.



Bạn hãy chú ý đến tốc độ tăng nhịp tim trong khi hoạt động và thời gian trở lại nhịp tim khi nghỉ ngơi. Nhịp tim phục hồi nhanh hơn về mức cơ bản sau khi hoạt động thể chất thường cho thấy thể lực tim mạch tốt. Trường hợp bị đau ngực, khó thở, chóng mặt hoặc các triệu chứng đáng lo ngại khác trong hoặc sau khi kiểm tra hoạt động thể chất, hãy dừng lại ngay lập tức, tìm kiếm sự chăm sóc y tế.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)