Cách chăm sóc sức khỏe tiền mãn kinh

Phái đẹp ăn uống đủ chất, tập thể dục, khám sức khỏe định kỳ để bảo vệ xương, cân bằng hormone.

Tiền mãn kinh thường bắt đầu ở tuổi ngoài 40. Thay đổi nội tiết tố, đặc biệt là nồng độ estrogen, progesterone, có thể dẫn đến bốc hỏa, đổ mồ hôi lạnh, tâm trạng thay đổi. Dưới đây là những mẹo giúp phái đẹp chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Theo dõi các triệu chứng

Một trong những bước đầu tiên để bảo vệ sức khỏe trong giai đoạn tiền mãn kinh là nhận biết các triệu chứng bao gồm kinh nguyệt không đều, đổ mồ hôi đêm, rối loạn giấc ngủ. Những biểu hiện này khác nhau ở mỗi người. Phái đẹp cần theo dõi, đến bác sĩ chuyên khoa khám, có thể được tư vấn thay thế hormone hoặc những phương pháp điều trị khác để cải thiện sức khỏe.

Ăn uống cân bằng

Phụ nữ nên tăng cường bổ sung canxi, vitamin D để hỗ trợ sức khỏe xương vì nguy cơ loãng xương tăng cao khi nồng độ estrogen giảm. Bổ sung nhiều trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, protein nạc góp phần duy trì cân nặng khỏe mạnh. Điều này quan trọng vì quá trình trao đổi chất chậm lại trong giai đoạn này. Giảm lượng caffeine, rượu, bia, đồ ăn cay cũng giúp kiểm soát cơn bốc hỏa, đổ mồ hôi đêm.

Hoạt động thể chất thường xuyên

Tập thể dục quan trọng để kiểm soát cân nặng, cải thiện tâm trạng, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Phái đẹp kết hợp các bài tập aerobic, đi bộ, bơi lội, đạp xe, cùng tập luyện sức mạnh để duy trì khối lượng cơ, cải thiện mật độ xương, tăng cường sức khỏe tổng thể.

Những hoạt động như yoga, thiền cũng làm giảm căng thẳng, thúc đẩy giấc ngủ ngon. Thường xuyên tập yoga giúp phụ nữ giảm đau bụng kinh, bớt đau lưng, mệt mỏi do thay đổi nội tiết tố. Phái đẹp không nên tập các động tác dễ trước, không ép cơ thể vào các tư thế khó vì dễ dẫn đến chấn thương.

Phụ nữ nên thường xuyên vận động để nâng cao sức khỏe. Ảnh được tạo bởi AI

Ưu tiên sức khỏe tinh thần

Những biến động về hormone trong thời kỳ mãn kinh có thể dẫn đến thay đổi tâm trạng, lo lắng, trầm cảm. Liệu pháp thay đổi hành vi, các kỹ thuật chánh niệm có thể hiệu quả trong việc kiểm soát bất thường về tâm trạng. Sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè cũng có ích trong giai đoạn này.

Khám sức khỏe định kỳ

Phụ nữ trong thời kỳ tiền mãn kinh nên thường xuyên kiểm tra sức khỏe như chụp nhũ ảnh, kiểm tra mật độ xương, cholesterol. Khám phụ khoa định kỳ cũng cần thiết để theo dõi bất kỳ thay đổi nào về sức khỏe sinh sản. Phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn sẽ can thiệp kịp thời, tránh biến chứng.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)