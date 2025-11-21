Cách ăn hạt chia không có lợi cho sức khỏe

Ăn quá nhiều hạt chia, dùng ngay trước khi ngủ, không ngâm nước có thể gây rối loạn tiêu hóa, mất ngủ.

Hạt chia giàu chất xơ, omega-3 thực vật, protein và các chất dinh dưỡng khác. Bạn có thể trộn loại hạt này vào sinh tố, sữa chua hoặc yến mạch. Dù mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn hạt chia sai cách có thể gây đầy hơi, táo bón, nghẹn.

Ăn hạt chia khô

Sau khi ăn hạt chia khô, chúng bắt đầu hấp thụ độ ẩm bên trong cơ thể, có thể nở ra trong cổ họng hoặc dạ dày, gây nghẹn, khó chịu, thậm chí tắc nghẽn thực quản. Lớp vỏ ngoài của loại hạt này khó phân hủy, ăn hạt chia không ngâm nước dễ dẫn đến đầy hơi, táo bón.

Ăn quá nhiều

Ăn quá nhiều hạt chia (hơn 2 thìa canh, tức 25-30 g cùng một lúc) có thể gây táo bón, đầy hơi hoặc đau bụng do lượng chất xơ cao. Nếu đường ruột chưa quen với chế độ ăn giàu chất xơ, nạp quá nhiều thực phẩm này đột ngột có thể khó chịu. Mỗi người chỉ nên ăn mỗi lần một lượng nhỏ, khoảng một thìa cà phê.

Dùng ngay trước khi đi ngủ

Loại hạt này cung cấp năng lượng tiêu hóa chậm và chất béo có lợi, nhưng ăn chúng ngay trước khi ngủ gây ra vấn đề. Hàm lượng chất xơ trong thực phẩm làm chậm quá trình tiêu hóa, dẫn đến đầy hơi, nặng bụng, thậm chí là đi vệ sinh vào ban đêm do khối gel hình thành khi được ngậm nước. Thưởng thức hạt chia vào đầu ngày, cho bữa sáng hoặc bữa ăn nhẹ giữa trưa sẽ có lợi cho sức khỏe.

Ngâm hạt chia trong nước trước khi ăn tốt cho hệ tiêu hóa. Ảnh được tạo bởi AI

Bỏ qua tình trạng bệnh lý

Người đang dùng thuốc làm loãng máu hoặc thuốc điều trị huyết áp nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Loại hạt này có đặc tính làm loãng máu tự nhiên, tăng nguy cơ chảy máu nếu bạn đang dùng thuốc chống đông máu hoặc thuốc điều trị huyết áp.

Chúng cũng có thể làm giảm lượng đường trong máu ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc điều trị tiểu đường. Người mắc các bệnh tiêu hóa như hội chứng ruột kích thích (IBS) hoặc rối loạn nuốt có thể bị khó chịu khi ăn hạt chia do hàm lượng chất xơ và đặc tính giãn nở của thực phẩm.

Hạt chia rất tốt cho sức khỏe nhưng không phải là chế độ ăn uống hoàn chỉnh. Kết hợp chúng với trái cây, rau củ, nguồn protein khác để có chế độ dinh dưỡng cân bằng. Dù ít gặp nhưng loại hạt này có thể thể gây dị ứng ở một số người như ngứa, sưng, khó thở. Khi xuất hiện những biểu hiện này, hãy ngừng ăn hạt chia, đến bác sĩ khám.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)