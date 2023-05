Các vitamin giúp giảm rụng tóc

Thiếu vitamin nhóm B, D, E có thể gây rụng tóc hoặc tóc dễ gãy; bổ sung vitamin đầy đủ giúp cơ thể khỏe mạnh và mái tóc dày, mượt.

Vitamin B

Vitamin B giúp điều chỉnh quá trình trao đổi chất và duy trì hệ thống thần kinh trung ương. Trong đó, nhiều loại vitamin B giúp tóc chắc khỏe hơn.

Ví dụ hàm lượng vitamin B7 hoặc biotin thấp cũng có thể gây rụng tóc. Một nghiên cứu năm 2016 trên 541 phụ nữ cho thấy 38% người tham gia bị rụng tóc do thiếu biotin. Thiếu vitamin B12 dẫn đến rụng tóc, tóc yếu, dễ gãy, ngoài ra gây thiếu máu, mệt mỏi.

Do đó, để giữ tóc chắc khỏe, mọi người nên bổ sung đủ các vitamin nhóm B từ thịt, sữa và các loại thực phẩm động vật, các loại hạt. Mỗi người lớn cần 2,4 mcg vitamin B12 và tối thiểu 30 mcg vitamin B7 hàng ngày.

Vitamin D

Vitamin D có thể không liên quan trực tiếp tới sự phát triển của tóc, song có thể gây ảnh hưởng nếu thiếu hụt. Một nghiên cứu vào năm 2019 cho thấy thiếu vitamin D có thể gây rụng tóc từng mảng nặng. Những người bị rụng tóc đều có lượng vitamin D thấp. Việc bổ sung vitamin D chưa được chứng minh có thể giúp tóc mọc lại nhanh chóng, vẫn cần có nhiều nghiên cứu hơn để xác nhận lợi ích của vitamin D đối với tóc.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng mọi người vẫn cần bổ sung đủ vitamin D để cơ thể khỏe mạnh, từ đó có mái tóc chắc, khỏe, không bị rụng nhiều. Người lớn nên bổ sung 600 IU vitamin D, tương đương 15 mcg mỗi ngày.

Viên uống bổ sung vitamin cũng góp phần cải thiện tình trạng rụng tóc. Ảnh: Freepik

Mọi người có thể bổ sung vitamin D bằng cách hoạt động ngoài trời, ăn các thực phẩm như cá, nấm, lòng đỏ trứng, nước cam, sữa bổ sung vi chất. Khi hoạt động, mọi người cần thoa kem chống nắng để tránh làm tổn thương da.

Nếu muốn sử dụng thực phẩm bổ sung vitamin D, mọi người nên tham khảo ý kiến bác sĩ để tránh nạp thừa vitamin cho cơ thể gây ngộ độc.

Vitamin E

Những người bị rụng tóc từng mảng có nồng độ vitamin E trong máu thấp hơn nhiều so với những người không mắc bệnh. Một số nhà nghiên cứu khác tìm hiểu về vitamin E và tocotrienol, cho thấy sử dụng viên bổ sung hai chất này giúp cải thiện sức khỏe tóc, ngăn tái rụng tóc.

Mọi người có thể bổ sung vitamin E trong chế độ ăn uống bằng cách tăng cường các thức ăn làm từ cá, hạnh nhân, rau chân vịt hoặc uống viên bổ sung vitamin E. Một số người chọn xoa dầu vitamin E trực tiếp lên da hoặc da đầu để tăng tốc độ tái tạo tế bào, tuy nhiên cách làm này chưa được khoa học chứng minh.

Người lớn cần khoảng 15 mg vitamin E hàng ngày. Mọi người không nên bổ sung quá nhiều vitamin E do gây tác dụng ngược, làm rụng tóc, ngộ độc, rối loạn tiêu hóa.

Các vitamin thiết yếu khác

Vitamin C: thiếu vitamin C khiến tóc xơ, rối và bị xoăn lại; có thể cải thiện bằng cách tăng thực phẩm có vitamin C như rau xanh, trái cây họ cam quýt hoặc uống viên bổ sung vitamin.

Vitamin A: còn được gọi là retinol, hỗ trợ quá trình tiết bã nhờn, ngăn tóc gãy, rụng. Mỗi người lớn cần nạp trung bình 1 mg vitamin A hàng ngày, không nên nạp quá nhiều vì có thể gây rụng tóc.

Ngoài ra, để cải thiện tình trạng rụng tóc, mọi người nên hạn chế sử dụng gel vuốt tóc hoặc sấy, chải tóc khi tóc ướt; kiểm soát căng thẳng bằng cách tập thể dục cường độ cao hoặc trung bình khoảng 150 phút một tuần. Mọi người bổ sung đủ nước, nên uống 6-8 ly nước mỗi ngày; ăn uống lành mạnh, cân bằng.

Phụ nữ không nên buộc tóc quá chặt hoặc sử dụng các kiểu tóc phức tạp, cần hóa chất vì có thể làm nặng tình trạng rụng tóc. Mọi người nên cắt tóc thường xuyên để loại bỏ các phần tóc chẻ ngọn và giảm trọng lượng tóc, giảm tác động lên chân tóc, da đầu. Không nên phụ thuộc vào các viên uống bổ sung vi chất, thay vào đó hãy ăn thực phẩm để cơ thể có nguồn dinh dưỡng tốt nhất.

Nếu tóc không khỏe, trông xỉn màu, dễ gãy, vẫn rụng từng mảng hoặc gãy nhiều, có thể là triệu chứng của bệnh lý nền. Lúc này, mọi người nên đi khám bác sĩ để được điều trị kịp thời.

Chi Lê (Theo Medical News Today)