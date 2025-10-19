Các phương pháp giảm đau cho người ung thư

Vật lý trị liệu, thiền định, phẫu thuật, xạ trị điều trị tâm lý có thể giảm đau cho người bệnh ung thư.

Người bệnh ung thư, nhất là ở giai đoạn cuối thường bị đau thân thể (da, cơ, khớp, xương...), đau nội tạng, đau do nguyên nhân thần kinh. Cơn đau nhói bất chợt hoặc âm ỉ kéo dài, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và tinh thần. Các chất do tế bào ung thư tiết ra làm vùng tổn thương nhạy cảm hơn, khiến cơn đau dữ dội hơn.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Tiến Sỹ, khoa Ung Bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cho biết phẫu thuật lấy bớt phần khối u ra khỏi những vùng bị ảnh hưởng có thể giảm áp lực lên các cơ quan hoặc dây thần kinh, giúp làm dịu cơn đau và cải thiện khả năng hoạt động của cơ thể.

Bác sĩ Sỹ tư vấn cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ có thể thực hiện các thủ thuật nhỏ để giảm sự tắc nghẽn trong cơ thể. Đặt ống dẫn, cắt đường truyền thần kinh, làm hậu môn nhân tạo, mở thận ra da, mở bàng quang ra da giúp người bệnh dễ chịu hơn.

Dùng thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ là phương pháp phổ biến giúp người bệnh bớt đau. Thuốc có thể được dùng bằng nhiều cách như uống, tiêm, truyền dịch hoặc dán lên da. Có nhiều loại như giảm đau khác nhau, từ nhẹ đến mạnh. Người bệnh có thể dùng thêm các thuốc hỗ trợ như thuốc kháng viêm mạnh, an thần, chống co giật, giãn cơ hoặc chậm quá trình hủy xương nhằm giảm đau hiệu quả.

Một số người bị đau do ung thư di căn xương, bác sĩ có thể chỉ định dùng các chất phóng xạ để giảm cơn đau từ bên trong.

Xạ trị dùng tia phóng xạ chiếu trực tiếp vào khối u nhằm tiêu diệt tế bào ung thư, hỗ trợ làm chậm quá trình phát triển và lan rộng của bệnh.

Theo bác sĩ Sỹ, xạ trị có thể làm nhỏ khối u, giảm đau, hạn chế chảy máu, nhờ đó giảm triệu chứng khó chịu, hiệu quả hơn trong trường hợp ung thư đã lan đến xương hoặc gây loét, đau dữ dội. Trong điều trị giảm đau, bác sĩ thường dùng phác đồ liều thấp, liệu trình ngắn, do đó, phần lớn người bệnh có thể dung nạp tốt, chất lượng sống được cải thiện hơn.

Một số phương pháp giảm đau khác được khuyến khích như tập thể dục theo hướng dẫn của chuyên gia vật lý trị liệu, massage, châm cứu, điều trị tâm lý, hỗ trợ xã hội... Người bệnh ung thư giai đoạn muộn cần chú trọng điều trị đau và chăm sóc giảm nhẹ nhằm nâng cao chất lượng sống, vượt qua giai đoạn khó khăn.

Bảo Trâm