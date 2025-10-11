4 dấu hiệu ung thư di căn xương

Tế bào ung thư di căn đến xương thường khiến người bệnh đau nhức xương, chèn ép tủy sống, gãy xương, tăng canxi máu.

Ung thư di căn xương xảy ra khi tế bào ung thư xâm nhập máu, di chuyển tới xương, phá vỡ hoạt động bình thường của nguyên bào xương và tế bào hủy xương. Nguyên bào xương là tế bào xương chịu trách nhiệm tạo xương mới.

TS.BS Trần Hải Bình, Phó khoa Ung Bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết tế bào ung thư di căn tới kích thích nguyên bào xương dẫn đến hình thành xương mới bất thường, tạo ra các tổn thương xơ xương, dày xương, xương cứng nhưng dễ vỡ. Tế bào hủy xương là tế bào xương chịu trách nhiệm phá vỡ xương cũ. Khi tế bào ung thư di căn đến xương, tế bào này tăng tốc độ phá vỡ xương, tạo ra những lỗ nhỏ li ti làm xương giòn, yếu hơn, dễ gãy.

Di căn xương có thể ảnh hưởng tới bất kỳ xương nào trên cơ thể, thường gặp ở các vị trí cột sống, xương chậu, xương sườn. Tất cả loại ung thư đều có thể di căn xương nhưng thường gặp nhất là ung thư vú, thận, phổi, tuyến giáp, tuyến tiền liệt, u lympho, ung thư hắc tố và bệnh đa u tủy. Dưới đây là 4 dấu hiệu thường thấy của ung thư di căn xương.

Đau xương

Bệnh nhân có thể cảm thấy những cơn đau âm ỉ, đau hơn vào ban đêm hoặc những cơn đau nhói đột ngột.

Gãy xương

Ung thư di căn xương khiến xương giòn và dễ gãy, ngay cả khi bệnh nhân không gặp chấn thương, bị ngã hay va đập. Tình trạng này có thể ảnh hưởng tới bất kỳ xương nào trong cơ thể, nhưng thường gặp nhiều ở cột sống, xương sườn, xương chậu, xương cánh tay, xương đùi và hộp sọ. Gãy xương gây ra cơn đau nhói, dữ dội, nếu gãy xương chân hoặc tay, bệnh nhân sẽ không cử động được.

Tăng canxi máu

Nếu tế bào ung thư di căn phá hủy xương sẽ giải phóng lượng lớn canxi từ xương vào máu, làm tăng canxi máu. Bệnh nhân thường thấy buồn nôn, nôn, táo bón và lú lẫn.

Chèn ép tủy sống

Khối u di căn chèn ép tủy sống có thể dẫn đến đau lưng, yếu hoặc tê ở tay và chân đồng thời ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát tiểu tiện và đại tiện, gây rò rỉ nước tiểu hoặc phân. Người bệnh thường buồn tiểu đột ngột, tiểu gấp, tiểu và đại tiện không tự chủ.

Ung thư di căn xương còn có thể gây thiếu máu do tổn thương tủy sống, nhiễm trùng cơ hội vì giảm sức đề kháng, xuất huyết do giảm tiểu cầu, nổi hạch ngoại vi và sút cân nặng.

Chụp CT giúp đánh giá ung thư di căn xương. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nếu nghi ngờ người bệnh bị ung thư di căn xương, bác sĩ chỉ định làm các xét nghiệm như xét nghiệm máu, siêu âm, chụp X-quang, cắt lớp vi tính CT, cộng hưởng từ MRI, xạ hình xương, chụp PET/CT... để tìm khối u nguyên phát và các tổn thương di căn. Trong một số trường hợp có thể cần sinh thiết tổn thương xương để xét nghiệm mô bệnh học.

Bác sĩ Bình cho hay người bệnh ung thư di căn xương có tiên lượng kém. Ngoài điều trị ung thư nguyên phát, cần điều trị triệu chứng như giảm đau, khắc phục hoặc ngăn ngừa gãy xương, hạ canxi máu, giải ép tủy sống, nâng cao miễn dịch, thể trạng và chất lượng sống. Tùy vào tình trạng di căn xương, các bác sĩ có thể chỉ định bệnh nhân tiêm thuốc chống hủy xương, liệu pháp hormone, hóa trị, xạ trị hoặc phẫu thuật gia cố xương, cắt bỏ khối u tại xương...

Người bệnh ung thư cần khám sức khỏe định kỳ tại bệnh viện, điều trị sớm giúp triệt căn ung thư trước khi bệnh di căn.

Thanh Long