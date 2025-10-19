Các loại ung thư phụ khoa

Ung thư cổ tử cung thường gặp ở người trẻ, có biểu hiện chảy máu giữa kỳ kinh, ung thư âm đạo phổ biến ở phụ nữ lớn tuổi, xuất hiện khối u ở khu vực này.

BS.CKI Nguyễn Quang Nhật, Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết ung thư phụ khoa xảy ra trong các cơ quan sinh sản nữ. Hiện nay có 6 loại gồm ung thư cổ tử cung, ung thư tử cung, ung thư buồng trứng, ung thư âm đạo, ung thư âm hộ và ung thư ống dẫn trứng.

Mỗi loại ung thư phụ khoa đều có đặc điểm, nguyên nhân, dấu hiệu và triệu chứng khác nhau. Dưới đây là những điểm khác biệt.

Loại ung thư phụ khoa Vị trí phát sinh Đặc điểm chính Ung thư cổ tử cung Cổ tử cung là phần tử cung giãn nở để em bé có thể đi vào ống sinh, chào đời. Thường gặp phụ nữ trẻ, liên quan nhiễm virus HPV. Bệnh có thể dự phòng bằng tiêm vaccine và tầm soát định kỳ Pap smear/ HPV test. Triệu chứng cảnh báo như chảy máu giữa kỳ kinh hoặc sau khi quan hệ tình dục, đau khi quan hệ, tiết dịch bất thường, chảy máu sau mãn kinh. Ung thư nội mạc tử cung Lớp niêm mạc trong tử cung Thường gặp ở phụ nữ sau mãn kinh, tỷ lệ mắc cao hơn ở các nước có tỷ lệ béo phì cao. Biểu hiện sớm bằng ra máu âm đạo bất thường. Một số có thể đau bụng, khó đi tiểu hoặc đi vệ sinh, đau khi quan hệ tình dục, dịch âm đạo hôi. Ung thư buồng trứng Buồng trứng Có ba loại ung thư buồng trứng chính là ung thư biểu mô buồng trứng, ung thư tế bào mầm và ung thư tế bào mô đệm. Thường phát hiện muộn vì ít triệu chứng sớm. Nguy cơ tăng ở phụ nữ có tiền sử gia đình ung thư vú/ buồng trứng (BRCA1/2), phụ nữ béo phì, kháng insulin và tiểu đường, bị mất cân bằng hormone estrogen và progesterone. Ung thư âm hộ Cơ quan sinh dục ngoài gồm môi trong và môi ngoài, âm vật, niệu đạo Ít gặp, hay xảy ra ở phụ nữ lớn tuổi. Bệnh có thể liên quan đến HPV, viêm nhiễm vùng kín mạn tính. Triệu chứng cảnh báo là ngứa, rát, đau tại một điểm ở âm hộ, khối u, đau, sưng tấy hoặc phát triển giống như mụn cóc, các mảng da dày hoặc nổi lên trên âm hộ. Ung thư âm đạo Bắt đầu từ âm đạo, ống cơ, còn được gọi là ống sinh, nối cơ quan sinh dục ngoài với tử cung. Rất ít gặp, thường phổ biến ở phụ nữ 50-70 tuổi. Nguy cơ mắc bệnh tăng ở phụ nữ có tiền sử nhiễm HPV. Triệu chứng như dịch tiết âm đạo dính máu, chảy máu sau khi quan hệ tình dục, đau ở vùng xương chậu, có thể sờ được khối u trong âm đạo, khó tiểu, tiểu ra máu. Ung thư ống dẫn trứng Trong ống dẫn trứng Nguy cơ tăng ở người có đột biến BRCA1/BRCA2 giống ung thư buồng trứng. Khi có dấu hiệu thường diễn tiến đến giai đoạn trễ như căng bụng dưới, xuất huyết vùng kín bất thường.

Bác sĩ Nhật lưu ý, hiện đã có phương pháp tầm soát ung thư cổ tử cung bằng xét nghiệm HPV kết hợp Pap’s, giúp phụ nữ phát hiện bệnh sớm, điều trị hiệu quả, kéo dài tuổi thọ.

Bác sĩ Quang Nhật (trái) phẫu thuật khoét chóp cổ tử cung điều trị tổn thương tiền ung thư phụ khoa. Ảnh: Tuệ Diễm

Các loại ung thư phụ khoa còn lại chưa có phương pháp tầm soát hiệu quả. Để phòng bệnh, phụ nữ chủ động khám phụ khoa định kỳ hoặc đi khám ngay khi có dấu hiệu bất thường: xuất huyết vùng kín bất thường, dịch âm đạo có mùi hôi, đau khi quan hệ, bụng to bất thường, mệt mỏi, sụt cân, đau lưng.

Tuệ Diễm