Các hoạt động thú vị giúp trẻ xa thiết bị điện tử

Đọc sách, xếp hình, vẽ tranh hay nấu ăn cùng gia đình phát triển trí tưởng tượng của trẻ và tăng thời gian chơi sáng tạo thay vì dùng thiết bị điện tử.

Trẻ nhỏ sử dụng thiết bị điện tử quá lâu và không kiểm soát có thể gặp khó khăn về phát triển ngôn ngữ, cận thị, giảm tập trung học tập và hạn chế các mối quan hệ xã hội. Bé cũng dễ trở nên thụ động, giảm sáng tạo và gặp khó khăn trong giải quyết vấn đề. Dưới đây là một số hoạt động tốt cho tinh thần và giúp trẻ phát triển tư duy.

Chơi trò chơi

Trò chơi xếp hình, sudoku và những câu đố đơn giản làm cho trí óc trẻ hoạt động nhạy bén hơn. Nhiều bé thích thử thách tự ghép từng mảnh bức tranh. Đây là hoạt động thích hợp để trẻ chơi khi rảnh rỗi sau những giờ học tập.

Đọc sách

Trẻ có thói quen đọc sách sẽ giàu vốn từ vựng, tăng cường trí tưởng tượng và tư duy, đồng thời rèn luyện sự tập trung, kiên nhẫn và học cách thấu cảm, xây dựng kết nối cảm xúc với cha mẹ. Một góc đọc sách ấm cúng, cùng vài chiếc gối và sách truyện nhiều màu sắc hoặc truyện tranh, khuyến khích trẻ làm quen với văn hóa đọc.

Vẽ tranh

Vẽ tranh, tô màu hoặc làm đồ thủ công từ hộp bìa cứng cũ giữ trẻ vui vẻ hàng giờ. Các hoạt động nghệ thuật cho phép trẻ thể hiện bản thân, thúc đẩy sáng tạo và tránh xa điện thoại. Việc trưng bày tác phẩm của mình cũng tạo cho bé cảm thấy tự hào, tự tin.

Vui chơi ngoài trời

Đạp xe, chơi đuổi bắt, đá bóng hay đi dạo ngắn trong thiên nhiên tiêu hao năng lượng và thư giãn tinh thần. Cha mẹ có thể thiết kế trò săn kho báu hoặc vượt chướng ngại vật trong sân, khơi gợi sự tò mò và hứng thú khám phá thế giới xung quanh.

Các hoạt động vận động còn hình thành thói quen lành mạnh, giảm nguy cơ bệnh tật sau này như tiểu đường hay cao huyết áp. Những môn thể thao đòi hỏi ghi nhớ, lặp lại và học hỏi, liên quan trực tiếp đến khả năng tiếp thu kiến thức trên lớp.

Nấu nướng

Trẻ em thường rất hào hứng tham gia các hoạt động trong bếp. Trong quá trình nấu ăn, phụ huynh và con có thể vui đùa, chia sẻ cùng nhau. Những việc đơn giản như trộn bột, trang trí bánh quy hay làm bánh mì kẹp cho trẻ học các kỹ năng hữu ích, hiểu về dinh dưỡng lành mạnh và hình thành thói quen ăn uống khoa học khi trưởng thành.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)