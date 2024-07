Ăn gì giảm lão hóa mắt?

Tôi 45 tuổi, thường xuyên làm việc trên máy tính. Gần đây, mắt tôi nhìn mờ, mỏi và khô nhiều hơn, nên ăn gì để làm chậm lão hóa mắt? (Minh Dũng, TP HCM)

Trả lời:

Lão hóa mắt là tình trạng rối loạn tổng hợp protein của thủy tinh thể, võng mạc mắt khiến các tế bào biểu mô sắc tố võng mạc bị thoái hóa, dần suy giảm chức năng theo tuổi tác. Các tế bào còn lại trong mắt như tế bào thị giác, tế bào hai cực, tế bào hạch (tế bào đa cực) cũng không còn khả năng hồi phục.

Dấu hiệu lão hóa mắt thường bắt đầu từ độ tuổi 40 trở lên, với biểu hiện như suy giảm thị lực, nhìn mờ, mỏi mắt, khô, ngứa, cộm, đau, rát mắt, chảy nước mắt, nhức hốc mắt, đau đầu.

Bạn nên duy trì chế độ dinh dưỡng cân đối các nhóm dưỡng chất quan trọng như bột đường, đạm, béo, vitamin và khoáng chất. Bạn cần kết hợp bổ sung thực phẩm giàu vitamin A, C, E, omega-3, lutein và zeaxanthin. Đây là các chất có đặc tính chống oxy hóa mạnh hỗ trợ giảm lão hóa mắt.

Thực phẩm giàu vitamin A hoặc beta carotene (tiền chất vitamin A) có nhiều trong gan động vật, trứng, sữa, thịt nạc, đu đủ, cà rốt, bí đỏ, rau lá xanh đậm. Chúng tạo ra các sắc tố trong võng mạc mắt, góp phần tăng khả năng điều chỉnh độ tối của mắt khi nhìn đêm hoặc môi trường thiếu ánh sáng yếu. Vitamin A còn góp phần bảo vệ, duy trì giác mạc, kết mạc của mắt.

Thực phẩm giàu vitamin C như trái cây có múi (cam, chanh, quýt, bưởi), dâu tây, cà chua, rau ngót, thì là, hành lá. Chúng có tác dụng chống oxy hóa, hỗ trợ mắt chống lại sự tấn công của các gốc tự do, thúc đẩy tạo ra collagen - một loại protein có khả năng làm chậm tốc độ lão hóa mắt. Vitamin C còn giúp tăng cường thị lực, giảm nguy cơ đục thủy tinh thể.

Thực phẩm giàu vitamin E bảo vệ các tế bào trong mắt trước các tác nhân gây hại, hỗ trợ làm chậm quá trình thoái hóa điểm vàng do tuổi cao, phòng ngừa bệnh cườm mắt, nguy cơ đục thủy tinh thể. Vitamin E có nhiều trong các loại hạt (hạnh nhân, hạt dẻ, hướng dương, hạt điều), đậu nành, đậu phộng, dầu thực vật.

Thực phẩm giàu omega-3 như cá béo (cá hồi, cá thu, cá trích, cá basa), quả bơ, dầu thực vật và các loại hạt. Chúng chống oxy hóa, chống viêm, tăng cường sức đề kháng, góp phần bảo vệ sức khỏe đôi mắt. Omega-3 loại DHA là thành phần cấu trúc chính của võng mạc mắt. Người già bổ sung omega-3 vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày giúp giảm lão hóa mắt, cải thiện tình trạng khô mắt hạn chế nguy cơ mắc bệnh thoái hóa điểm vàng và suy giảm thị lực do tuổi tác.

Thực phẩm giàu lutein và zeaxanthin có đặc tính chống oxy hóa mạnh, bảo vệ mắt, chống mỏi mắt, góp phần cải thiện thị lực. Lutein và zeaxanthin tập trung nhiều ở hoàng điểm và võng mạc mắt, giúp lọc ánh sáng xanh có hại, bảo vệ mắt khỏi bị hư hại. Thực phẩm giàu lutein và zeaxanthin như rau lá xanh đậm, khoai lang, bí đỏ, cà rốt, rau dền.

Bạn nên đi khám mắt định kỳ tại cơ sở y tế có chuyên khoa mắt để điều trị kịp thời các vấn đề liên quan. Bạn cần ngủ đủ giấc, uống nhiều nước, mang kính râm khi đi ngoài nắng, hạn chế làm việc trên máy tính, xem tivi hoặc màn hình điện thoại liên tục nhiều giờ.

Bổ sung thêm tinh chất thiên nhiên như broccophane (bông cải xanh) giúp tăng thioredoxin (một loại protein nhỏ hoạt động như chất chống oxy hóa khử). Các tinh chất này góp phần bảo vệ tế bào biểu mô sắc tố võng mạc và thủy tinh thể, hỗ trợ cải thiện vấn đề về mắt như nhìn mờ, khô, mỏi, nhức, ngăn suy giảm thị lực.

Bác sĩ Trần Thị Trà Phương

Khoa Dinh dưỡng Tiết chế

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội