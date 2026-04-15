Các dấu hiệu cảnh báo bệnh lý thần kinh

Thường xuyên lú lẫn, mất thăng bằng, đột ngột thay đổi thị lực, run tay có thể là dấu hiệu của các bệnh lý ảnh hưởng đến não và dây thần kinh.

Các triệu chứng thần kinh có thể là dấu hiệu của một số bệnh ở não, tủy sống hoặc hệ thần kinh. Một số bệnh thường gặp như đột quỵ xuất huyết não hoặc đột quỵ nhồi máu não, sa sút trí tuệ, suy giảm trí nhớ, bệnh Parkinson, viêm màng não...

Nếu thường xuyên gặp các triệu chứng sau, người bệnh nên đi khám để được kiểm tra, xác định nguyên nhân, điều trị kịp thời giúp giảm nguy cơ biến chứng.

Đau đầu dai dẳng: Đau đầu có thể là một bệnh lý thần kinh riêng biệt, cũng có thể là dấu hiệu của các bệnh lý nghiêm trọng khác như đột quỵ, u não hoặc viêm màng não. U não phát triển, choán chỗ trong hộp sọ cố định, làm tăng áp lực nội sọ, chèn ép dây thần kinh, khiến cơn đau đầu khởi phát. Đau đầu do đột quỵ, u não có thể đi kèm sốt, buồn nôn hoặc nôn mửa, yếu mệt, nhìn đôi, mất ý thức. Thời gian máu lưu thông bị gián đoạn càng lâu, tổn thương nghiêm trọng, triệu chứng càng rõ.

Tê hoặc ngứa ran: Tê tay hoặc ngứa ran có thể là dấu hiệu của viêm hoặc tổn thương dây thần kinh. Đột quỵ do thiếu máu não khiến não tổn thương, không nhận đủ oxy cũng gây tê tay kéo dài. Những cảm giác này đôi khi xảy ra do bệnh thần kinh tiểu đường, bệnh đa xơ cứng hoặc một bệnh lý thần kinh khác.

Thay đổi thị lực: Khối u não chèn ép dây thần kinh thị ác dẫn đến những thay đổi rõ rệt về thị lực. Ngoài ra, đây có thể là dấu hiệu của đột quỵ, bệnh đa xơ cứng.

Lú lẫn hoặc thay đổi nhận thức: Sa sút trí tuệ, Alzhemer hay suy giảm trí nhớ làm gián đoạn khả năng ghi nhớ, xử lý thông tin của một người, khiến người bệnh nhầm lẫn, mất phương hướng và thay đổi hành vi. Bên cạnh đó, khối u não, động kinh cũng có thể tác động tiêu cực đến hệ thần kinh, làm giảm khả năng tập trung cũng như thay đổi nhận thức.

Mất sức mạnh cơ bắp hoặc cứng khớp: Mặc dù một số trường hợp mất sức mạnh cơ bắp và cứng khớp là do tuổi tác, nhưng việc đột ngột mất sức mạnh ở cánh tay có thể là dấu hiệu của đột quỵ. Bệnh Parkinson là dạng rối loạn vận động trong đó các tế bào thần kinh ở một số vùng não bắt đầu chết đi. Người mắc bệnh Parkinson thường bị cứng khớp, run tay, yếu các khớp, mất thăng bằng.

Run rẩy: Nếu bạn nhận thấy tay, đầu, miệng hoặc các bộ phận khác trên cơ thể có xu hướng run rẩy không kiểm soát hoặc cơn run rẩy đột ngột, dữ dội, nên đi khám vì đây thường là dấu hiệu bệnh đa xơ cứng, bệnh Parkinson hoặc đột quỵ.

Mất thăng bằng hoặc phối hợp kém: Tình trạng mất thăng bằng hoặc phối hợp kém thường xuyên do não bộ bị tác động, làm tăng nguy cơ ngã. Đây có thể là dấu hiệu của đột quỵ, bệnh đa xơ cứng, u não, bệnh parkinson.

Nói ngọng: Những thay đổi về giọng nói như nói lắp hoặc khó nói là dấu hiệu của đột quỵ và cần được kiểm tra, chẩn đoán càng sớm càng tốt. Bên cạnh đó, liệt dây thần kinh số 7 cũng có triệu chứng méo miệng, ảnh hưởng đến giọng nói.

Co giật: Đây chủ yếu là dấu hiệu của bệnh động kinh, viêm màng não, chấn thương sọ não, u não và đột quỵ.

Anh Chi (Theo Health, WebMD)