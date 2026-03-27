Bướu giáp thòng chèn ép khí quản người đàn ông

TP HCMÔng Tình, 67 tuổi, khó thở, mệt mỏi kéo dài, bác sĩ chẩn đoán bướu giáp tiến triển thòng xuống lồng ngực chèn ép khí quản.

ThS.BS.CKI Phan Vũ Hồng Hải, Trung tâm Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết bướu giáp của ông Tình có kích thước 7,5x5x4 cm thòng vào trung thất trên, đẩy lệch khí quản sang trái, chèn ép các mạch máu và cơ quan xung quanh. Bướu giáp chứa nhân, sinh thiết bằng kim nhỏ (FNA) đánh giá Tirads 4 nghi ngờ ác tính, nhiều khả năng hình thành từ lâu và âm thầm tiến triển, nay có dấu hiệu phá vỡ cấu trúc lân cận như khí quản, mạch máu lớn.

Bác sĩ chỉ định phẫu thuật lấy bướu, xác định chính xác bản chất bướu để có phương pháp điều trị phù hợp.

Bướu giáp thòng là tình trạng bướu cổ (tuyến giáp) phát triển lớn lên, vượt qua vùng cổ và lan xuống trung thất (khoang ngực). Bệnh thường tiến triển âm thầm trong nhiều năm, không gây triệu chứng cho đến khi bướu lớn tạo áp lực lên vùng cổ, chèn ép thực quản, khí quản, mạch máu dẫn đến khó nuốt, khó thở, thay đổi giọng nói. Trong một số trường hợp, bướu giáp thòng được phát hiện tình cờ khi siêu âm, chụp X-quang ngực.

Bác sĩ Dũng (phải) cùng êkíp phẫu thuật lấy bướu giáp cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Với ông Tình, TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Trung tâm Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, ghi nhận bướu quá lớn và nằm trước động mạch chủ, dính chặt các mô và cơ quan xung quanh. Bác sĩ mở đường mổ 6 cm ở cổ, bóc tách bướu để tránh làm thủng khí quản, rách các mạch máu lớn và tổn thương thực quản, thanh quản, đồng thời cắt bỏ thùy phải tuyến giáp.

Kết quả giải phẫu bệnh sau đó xác định ung thư biểu mô tuyến giáp thể nang, chưa xâm nhập mạch máu, hạch bạch huyết hay cơ quan lân cận. Ông Tình hồi phục nhanh, không gặp các biến chứng như chảy máu, thay đổi giọng nói, tê tay chân, suy giáp. Ông được điều trị bổ sung bằng iốt phóng xạ nhằm tiêu diệt tế bào ung thư còn sót lại.

Thiếu iốt là nguyên nhân hàng đầu gây bướu cổ, do tuyến giáp cần iốt để sản xuất hormone. Các tình trạng bướu giáp đa nhân, bệnh tự miễn (như Hashimoto và Graves), nang tuyến giáp, thay đổi hormone khi mang thai... cũng góp phần thúc đẩy hình thành bướu giáp thòng.

Để giảm nguy cơ mắc bệnh, bác sĩ khuyên mỗi người cần duy trì chế độ ăn đủ iốt, hạn chế thực phẩm gây bướu giáp gồm rau họ cải (bắp cải, súp lơ, cải xoăn), đậu nành, đậu phộng (với người có nguy cơ cao hoặc đã có bướu giáp). Khi được chẩn đoán nang giáp, nên can thiệp sớm để ngăn nang tiến triển và di chuyển xuống ngực. Người có yếu tố nguy cơ nên kiểm tra sức khỏe định kỳ, siêu âm tuyến giáp nhằm phát hiện sớm bất thường, theo dõi chặt chẽ và can thiệp vào thời điểm phù hợp.

Thu Hà

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi