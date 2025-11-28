Dấu hiệu thiếu iốt không nên bỏ qua

Nhịp tim không đều, cảm giác ngứa ran ở tay, chân, vết thương chậm lành có thể cảnh báo cơ thể không đủ iốt.

Iốt cần thiết cho sản xuất hormone tuyến giáp, ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất, chức năng não bộ. Tuy nhiên, cơ thể thiếu chất dinh dưỡng này thường có triệu chứng dễ nhầm lẫn với các vấn đề sức khỏe khác.

Sưng mắt, mặt

Người bị sưng quanh mặt, mắt không giảm có thể do thiếu iốt. Nồng độ chất dinh dưỡng này thấp có thể phá vỡ sự cân bằng dịch trong cơ thể, gây sưng ở những vùng không ngờ tới như mặt, mắt.

Khàn giọng hoặc có khối u ở cổ họng

Thường xuyên cảm thấy như có cục u trong cổ họng, giọng nói bị khàn, không rõ lý do có thể là dấu hiệu của phì đại tuyến giáp (bướu cổ).

Nhịp tim không đều

Cảm giác rung hoặc nhịp tim bất thường đôi khi có thể chỉ ra tình trạng thiếu iốt. Hormone tuyến giáp, vốn phụ thuộc vào iốt, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì nhịp tim khỏe mạnh. Nếu không có đủ iốt, tim có thể khó duy trì nhịp ổn định.

Thay đổi tâm trạng hoặc cáu kỉnh không rõ nguyên nhân

Dù cảm xúc thăng trầm là một phần của cuộc sống, nhưng thiếu iốt có thể ảnh hưởng đến sự cân bằng hóa học trong não, dẫn đến thay đổi tâm trạng.

Cảm giác ngứa ran hoặc tê ở tay, chân

Cảm giác ngứa ran hoặc tê bì lạ thường ở tay, chân có thể là dấu hiệu thiếu iốt dễ bị bỏ qua. Do nồng độ hormone tuyến giáp thấp có thể làm chậm chức năng thần kinh, dẫn đến cảm giác khó chịu này.

Rối loạn kinh nguyệt ở phụ nữ

Đối với phụ nữ, thiếu iốt có thể biểu hiện bằng kinh nguyệt không đều, rong kinh, thậm chí khó thụ thai. Iốt đóng vai trò quan trọng trong sức khỏe sinh sản, bằng cách đảm bảo chức năng tuyến giáp hoạt động bình thường, thường có liên quan chặt chẽ đến mất cân bằng nội tiết tố.

Vết thương chậm lành

Người thiếu iốt có vết cắt, trầy xước hoặc vết bầm tím thường lâu lành hơn. Tuyến giáp hoạt động kém do không đủ iốt có thể làm suy yếu quá trình hồi phục của cơ thể, khiến quá trình hồi phục chậm hơn bình thường.

Phụ nữ mang thai có nhu cầu iốt tăng vì cần thiết cho sự phát triển của thai nhi. Sử dụng muối iốt có thể giúp đảm bảo sức khỏe mẹ và bé, giảm nguy cơ biến chứng trong thai kỳ. Phụ nữ mang thai thiếu iốt có thể tăng tỷ lệ sảy thai, giảm cân nặng khi sinh. Trẻ không đủ iốt cũng ảnh hưởng đến chức năng nhận thức, giảm chỉ số IQ.

Nhu cầu iốt hàng ngày dao động tùy theo độ tuổi và tình trạng sức khỏe. Người lớn cần khoảng 150 mcg, phụ nữ mang thai cần nhiều hơn, khoảng 220 mcg iốt mỗi ngày.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)