Bướu giáp tái phát đẩy lệch khí quản người phụ nữ

TP HCMBà Trang, 69 tuổi, bướu giáp tái phát kích thước lớn đẩy lệch khí quản gây khó thở, được bác sĩ phẫu thuật loại bỏ.

Bà Trang mổ bướu giáp 30 năm trước, khi ấy bướu lành tính, kích thước khoảng 5 cm. Sau mổ, bà uống bổ sung hormone giáp một thời gian rồi ngưng, không ghi nhận bất thường. Từ năm 2016, thùy trái tuyến giáp to ra, bà được chẩn đoán u giáp nhỏ (dưới 3 cm), cần theo dõi sát. Một năm qua, vùng cổ to, bà thường xuyên khó thở, nuốt nghẹn khi ăn.

ThS.BS.CKI Lê Thị Ngọc Hằng, Trung tâm Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết bướu giáp tái phát ở thùy trái, kích thước 37x48x98 mm, đẩy lệch khí quản, chèn ép đường thở, đè vào thực quản khiến bệnh nhân khó nuốt. Thùy phải cũng có bướu giáp nhỏ, kích thước 26x32x40 mm. Nếu không phẫu thuật sớm, bướu phát triển, gây suy hô hấp cấp tính. Phần lớn trường hợp bướu giáp đều chữa dứt điểm nếu được điều trị sớm. U tuyến giáp tái phát thường do những tế bào ác tính, có tính chất ung thư.

BS.CKII Trần Công Quyền, Phó khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Trung tâm Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, đánh giá bướu giáp của bệnh nhân thòng xuống trung thất một đoạn 2 cm, tức là đã vượt qua ranh giới cổ - ngực. Nhiều khả năng êkíp phải cưa chẻ xương ức để bóc tách trọn vẹn bướu. Sau mổ lần đầu, tuyến giáp xảy ra tình trạng viêm, dính mô, tăng sinh mạch máu quá mức, phá vỡ cấu trúc giải phẫu khu vực tuyến giáp. Do đó, lần mổ này có nguy cơ chảy máu nhiều, rách khí quản hoặc thực quản, đứt dây thần kinh quặt ngược...

Bác sĩ phẫu thuật lấy bướu giáp cho bệnh nhân. Ảnh: Trung Vũ

Êkíp tiếp cận bướu từ đường cổ như thông thường, nếu không được mới chẻ xương ức. Bác sĩ mở đường mổ 6 cm ở cổ, bóc tách bướu thật cẩn thận tránh làm thủng khí quản, thực quản, không làm rách các mạch máu lớn. Sau hơn một giờ, bác sĩ lấy bướu lớn ở thùy giáp trái, bướu nhỏ ở thùy phải ra ngoài. Toàn bộ tuyến giáp được cắt bỏ để loại trừ nguy cơ tái phát.

Bà Trang hồi phục nhanh, không gặp biến chứng, xuất viện 3 ngày sau đó.

Bác sĩ Hằng cho hay đa phần người bệnh bướu giáp thòng không có triệu chứng. Bệnh thường được phát hiện tình cờ khi chụp X-quang ngực hoặc CT khi khám bệnh khác. Khi bướu lớn, dấu hiệu rõ ràng do bướu chèn ép các cơ quan ở vùng cổ - ngực, nhất là khí quản và thực quản.

Sau điều trị u tuyến giáp, bệnh nhân tái khám định kỳ và uống thuốc đúng liều lượng, ăn uống lành mạnh, uống đủ nước, tránh thức ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn, đồ ngọt và nước có cồn, không hút thuốc lá. Tập thể dục đều đặn, giữ tinh thần thoải mái, sắp xếp công việc hợp lý để giảm stress.

Thu Hà

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi