Bướu giáp đẩy lệch khí quản, thực quản người đàn ông

TP HCMBướu giáp lớn đẩy lệch khí quản, thực quản sang trái khiến ông Kỳ thường xuyên nghẹn, khó thở, bác sĩ phẫu thuật xác định bướu lành tính.

Ông Kỳ, 67 tuổi, có tiền sử tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, suy thận mạn giai đoạn 3. ThS.BS.CKI Phạm Ngọc Minh Thủy, khoa Ngoại Tim mạch, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết thùy phải tuyến giáp của ông Kỳ kích thước 68x68x121 mm. Bướu giáp thòng xuống hõm ức, đẩy khí quản, thực quản sang trái, khiến lòng khí quản còn 9 mm (trong khi đường kính bình thường khoảng 20 mm).

Ảnh chụp CT cho thấy bướu giáp kích thước lớn, chèn ép khí quản. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo ThS.BS Trần Thúc Khang, Phó khoa Ngoại Tim mạch, Trung tâm Tim mạch, đường thở hẹp hơn 55% cho thấy mức độ chèn ép nặng, thực quản nằm sát ngay sau khí quản bị đẩy lệch làm cản trở thức ăn lưu thông xuống dạ dày. Người bệnh có nguy cơ bị khàn tiếng mạn tính, khó thở cấp tính, nhuyễn sụn khí quản (vòng sụn khí quản yếu đi, mất khả năng đàn hồi), ngưng thở khi ngủ, sặc thức ăn vào đường thở... nếu không điều trị kịp thời.

Trước mổ, bệnh nhân được điều trị nội khoa tối ưu nhằm duy trì huyết áp ổn định, kiểm soát chức năng thận, giảm rủi ro cho tim mạch, thận. Do khối bướu chèn ép đường thở nên êkíp sử dụng dụng cụ chuyên biệt để đặt nội khí quản.

Bác sĩ Khang phẫu thuật cắt thùy phải tuyến giáp cho người bệnh qua đường cổ, không cần cưa xương ức mở lồng ngực, giảm tỷ lệ biến chứng. Khối bướu giàu mạch máu, nằm ở vị trí khó tiếp cận, nguy cơ chảy máu cao, được êkíp bóc tách hoàn toàn, bảo tồn các cấu trúc lân cận. Kết quả sinh thiết sau mổ xác định bướu lành tính.

Hậu phẫu, ông Kỳ hết khó thở, ăn uống cải thiện, vết mổ khô, dây thần kinh thanh quản không bị ảnh hưởng, được xuất viện.

Ông Kỳ tái khám với bác sĩ Khang một tuần sau mổ, sức khỏe hồi phục tốt. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tuyến giáp gồm hai thùy trái, phải liên kết với nhau qua eo giáp, sản xuất hormone. Hormone tuyến giáp kiểm soát quá trình trao đổi chất của cơ thể, chức năng khác như tiêu hóa, tim mạch... Bướu giáp là sự phát triển bất thường của tế bào tuyến giáp, từ đó hình thành một hoặc nhiều nhân. Nhân giáp đa dạng kích thước từ to đến nhỏ, xuất hiện dưới dạng nhân đặc hoặc nhân nang, lành tính hoặc ác tính. Một số trường hợp bướu giáp sờ được, số còn lại phát hiện khi siêu âm tuyến giáp.

Trường hợp bướu có kích thước nhỏ hầu như không chèn ép các cấu trúc xung quanh. Nếu khối u phát triển to dần có thể dẫn đến các biểu hiện như sưng cổ, khàn tiếng, ho nhiều, khó thở, khó nuốt, chóng mặt, mệt mỏi, sụt cân...

Để phòng ngừa bệnh, bác sĩ Khang khuyến nghị mỗi người tự khám vùng cổ bằng cách đứng trước gương, ngửa đầu ra sau và dùng tay sờ vào cổ xem có bất thường không. Duy trì chế độ ăn nhiều trái cây, rau xanh, ít chất béo, hạn chế đồ ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn, dùng muối iốt. Người có tiền sử gia đình từng mắc bệnh này nên khám sức khỏe định kỳ để bác sĩ phát hiện bệnh sớm, điều trị kịp thời.

Ngọc Châu

*Tên người bệnh đã được thay đổi