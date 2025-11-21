Bướu diệp thể tái phát gây lệch ngực

TP HCMChị Thắm, 48 tuổi, phẫu thuật cắt bướu diệp thể ở ngực trái 4 năm trước, nay bướu tái phát khiến ngực lệch biến dạng.

Kết quả chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy ngực trái chị Thắm có bướu BI-RADS 4A kích thước khoảng 10 cm kèm đa nang tuyến vú hai bên (BI-RADS 2). BIRADS là hệ thống phân loại từ 0 đến 6 đánh giá nguy cơ ung thư vú. Kết quả sinh thiết xác định bướu đa diệp thể. ThS.BS CKI Huỳnh Bá Tấn, khoa Ngoại Vú - Đầu Mặt Cổ, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết loại bướu này còn gọi là bướu hình chiếc lá, đa phần lành tính, thường phát triển nhanh, kích thước lớn, dễ tái phát nếu không cắt triệt để.

Trường hợp chị Thắm thuộc nhóm nguy cơ tái phát và khả năng ác tính cao, có thể phẫu thuật cắt bướu bảo tồn hoặc đoạn nhũ toàn phần. Sau hội chẩn, các bác sĩ chọn phẫu thuật đoạn nhũ trái tiết kiệm da và tái tạo ngực bằng vạt da cơ thẳng bụng (vạt TRAM). Kỹ thuật này sử dụng chính mô cơ và da vùng bụng của người bệnh để tạo hình lại bầu ngực.

Bác sĩ Tấn phẫu thuật cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Đầu tiên, bác sĩ Tấn rạch da theo sẹo mổ cũ trên ngực, cắt bỏ toàn bộ mô tuyến vú cùng với bướu, chừa lại da và quầng ngực, nhũ hoa. Sau đó, êkíp mổ rạch da hình êlip quanh phần mô mỡ ở vùng bụng dưới rốn, bóc tách và lấy vạt cơ - thẳng bụng. Sau khi cắt bỏ da thừa vùng ngực, vạt cơ thẳng bụng được luồn qua đường hầm dưới da lên vùng ngực trái để tạo hình ngực. Thành bụng được phục hồi bằng lưới nhân tạo, rốn được dời về vị trí mới, đặt dẫn lưu hút áp lực âm và cầm máu.

Bác sĩ Tấn cho biết đây là lần mổ thứ hai ở ngực trái nên vùng này có nhiều sẹo mổ cũ và mô sợi dính, êkíp phải thao tác tỉ mỉ, kiểm soát chảy máu để đảm bảo cuống mạch nuôi vạt hoạt động tốt.

Sau mổ, chị Thắm hồi phục, tỉnh táo, ăn uống bình thường, ngực cân đối và được xuất viện sau ba ngày. Kết quả giải phẫu bệnh là bướu lành tính.

Bác sĩ Tấn khám cho chị Thắm sau mổ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo Globocan năm 2022, có hơn 2,3 triệu ca mắc mới ung thư vú trên thế giới. Tại Việt Nam, bệnh này đứng đầu trong các loại ung thư, ghi nhận hơn 24.500 ca mới và hơn 10.000 ca tử vong.

Bác sĩ Tấn khuyến cáo phụ nữ nên tự khám ngực thường xuyên. Sau 35 tuổi nên siêu âm và chụp nhũ ảnh định kỳ để phát hiện sớm các bất thường ở vú, tăng khả năng phát hiện ung thư vú giai đoạn sớm. Khi thấy khối u, vùng da nhăn co rút hoặc nhũ hoa tiết dịch, cần đến cơ sở y tế chuyên khoa kiểm tra để được chẩn đoán, điều trị kịp thời.

Minh Tâm