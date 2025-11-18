Buồn ngủ nhiều có phải do gan yếu?

Tôi thường xuyên buồn ngủ kèm đau âm ỉ vùng bụng, da vàng, đây có phải dấu hiệu suy giảm chức năng gan không? (Minh Hoàng, TP HCM)

Trả lời:

Suy giảm chức năng gan là tình trạng phần lớn tế bào gan bị tổn thương, có thể ngưng hoạt động, thường diễn tiến cấp tính đột ngột hoặc mạn tính âm thầm trong nhiều tuần đến nhiều năm. Gan suy yếu không còn hoạt động ổn định để thực hiện các chức năng cơ bản và quan trọng như sản xuất protein (hỗ trợ đông máu), vận chuyển oxy (hỗ trợ hệ miễn dịch), sản xuất mật (hỗ trợ tiêu hóa), dự trữ đường dưới dạng glycogen, loại bỏ chất có hại trong máu...

Bác sĩ Trung khám cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Người bệnh suy giảm chức năng gan thường có triệu chứng mệt mỏi hoặc khó chịu trong người không rõ nguyên nhân, đau âm ỉ vùng bụng trên hoặc bên hạ sườn phải vùng gan. Vàng da, vàng mắt, chảy máu hoặc dễ bị bầm tím, phù chân, lú lẫn, hay quên... cũng là triệu chứng thường gặp. Một số dấu hiệu khác như nước tiểu sẫm màu, phân có màu như đất sét; rối loạn tiêu hóa, chán ăn, buồn nôn, ói mửa, buồn ngủ bất thường.

Bạn nên đi khám để được bác sĩ kiểm tra, xác định nguyên nhân và điều trị kịp thời. Bởi suy giảm chức năng gan nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan; gây biến chứng não gan, rối loạn đông máu, nhiễm trùng, suy thận.

Để chẩn đoán, bác sĩ có thể chỉ định xét nghiệm chức năng gan, huyết thanh viêm gan A, viêm gan E, B, C, kiểm tra nồng độ sắt, siêu âm bụng, chụp cắt lớp vi tính, chụp cộng hưởng từ... Người bệnh suy giảm chức năng gan nên tuân thủ điều trị, uống thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ song song đó ngưng uống rượu, bia, giảm muối trong chế độ ăn, hạn chế thịt đỏ.

BS.CKII Huỳnh Văn Trung

Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật nội soi tiêu hóa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM