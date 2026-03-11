Bóc tách túi thai có nguy hiểm không?

Tôi mang thai 11 tuần, siêu âm ghi nhận bóc tách túi thai 10-20%. Tình trạng này nguy hiểm không và tôi có cần nằm một chỗ không? (My, 27 tuổi, Đồng Nai)

Trả lời:

Bóc tách túi thai còn gọi là tụ dịch dưới màng đệm, xảy ra khi một phần nhau thai tách khỏi thành tử cung, tạo khối máu tụ. Tình trạng này có thể làm gián đoạn quá trình cung cấp oxy, chất dinh dưỡng cho thai nhi.

Bóc tách nhau thai trong quý một (11-13 tuần 6 ngày) thường gây lo ngại, do thai nhi đang trong giai đoạn phát triển sớm, có thể làm tăng nguy cơ sảy thai hoặc xuất huyết. Tuy nhiên, nếu vùng bóc tách dưới 30%, không có triệu chứng bất thường đi kèm, khả năng giữ thai rất cao, khối máu tụ có xu hướng tự hấp thu, biến mất sau một thời gian. Tỷ lệ bóc tách 50% trở lên là mức độ nghiêm trọng, nguy cơ sảy thai rất cao hoặc ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi.

Bạn cần chú ý đến những triệu chứng đi kèm như đau bụng âm ỉ kéo dài hoặc ra máu âm đạo. Trường hợp ra máu âm đạo màu nâu sậm hoặc đen thường là dấu hiệu chảy máu đã ngừng. Nếu xuất hiện máu đỏ tươi, bạn cần đến bệnh viện ngay lập tức để được can thiệp kịp thời vì đây là dấu hiệu chảy máu đang diễn ra.

Bác sĩ Long siêu âm cho một thai phụ. Ảnh minh họa: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Nhiều người lầm tưởng khi bóc tách thai là phải nằm bất động, nhưng với tỷ lệ 10-20% và không kèm ra máu âm đạo, nghỉ ngơi tuyệt đối là không cần thiết. Nếu bạn nằm một chỗ quá lâu có thể làm tăng nguy cơ đông máu tĩnh mạch. Thay vào đó, bạn nên đi lại nhẹ nhàng trong nhà để khí huyết lưu thông.

Bạn tránh hoạt động mạnh, hạn chế té ngã, tác động mạnh đến tử cung. Sự cân bằng giữa nghỉ ngơi và vận động nhẹ nhàng còn giúp cơ thể hồi phục tốt hơn, duy trì tinh thần thoải mái, giảm ảnh hưởng tiêu cực đến nội tiết tố thai kỳ, từ đó giúp túi thai bám chắc hơn vào thành tử cung.

Trong giai đoạn này, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng hỗ trợ quá trình giữ thai. Bạn nên ưu tiên món ăn dễ tiêu hóa, giàu chất xơ để tránh táo bón, bởi việc rặn khi đi vệ sinh có thể gây áp lực không tốt lên tử cung. Hãy tuân thủ lịch hẹn khám thai, siêu âm định kỳ để theo dõi vùng bóc tách có thu nhỏ lại hay không. Nếu xuất hiện dấu hiệu khẩn cấp như chảy máu âm đạo lượng nhiều, đau bụng dữ dội hoặc co thắt tử cung liên tục, hãy đến bệnh viện ngay lập tức.

TS.BS Nguyễn Hoàng Long

Đơn vị Y học bào thai

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7