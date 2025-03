Biến chứng tiểu đường gây mờ mắt

Hà NộiAnh Hùng, 32 tuổi, mắt trái nhìn mờ, bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh võng mạc do biến chứng tiểu đường.

Anh Hùng mắc bệnh tiểu đường type 2, đang điều trị bằng thuốc tiêm hàng ngày. Gần đây anh không nhìn rõ, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội khám. Ngày 10/3, BS.CKII Bùi Việt Hưng, Trưởng khoa Dịch kính Võng mạc, cho biết anh Hùng mắc bệnh võng mạc tiểu đường. Tình trạng này xảy ra do lượng đường trong máu cao không được kiểm soát, làm tổn thương các mạch máu nhỏ ở võng mạc, dẫn đến xuất huyết, phù nề, co kéo võng mạc, cuối cùng là bong võng mạc.

Bác sĩ Hưng chỉ định phẫu thuật bong võng mạc càng sớm càng tốt để ngăn nguy cơ mù lòa, đưa võng mạc trở lại vị trí ban đầu, phục hồi phần thị lực. Tuy nhiên, chỉ số đường huyết của anh Hùng cao nên cần điều trị ổn định trước khi phẫu thuật. Đường huyết cao có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng khi mổ cũng như biến chứng tim mạch, thận và thần kinh.

Sau khi điều trị ổn định đường huyết, bác sĩ sử dụng máy cắt dịch kính tốc độ cao để xử lý cắt dịch kính (chất lỏng dạng gel nằm giữa thủy tinh thể và võng mạc). Tiếp đó, bác sĩ dùng dụng cụ vi phẫu để cắt và giải phóng các dải xơ, màng tăng sinh co kéo gây bong võng mạc. Theo bác sĩ Hưng, thao tác này cần thực hiện tỉ mỉ vì võng mạc rất mỏng, hơn nữa biến chứng do tiểu đường khiến màng võng mạc mủn và dễ rách, dễ xuất huyết, gây khó khăn khi mổ. Cuối cùng, êkíp áp sát võng mạc về vị trí ban đầu.

Hậu phẫu, người bệnh được điều trị tích cực bệnh tiểu đường type 2, kiểm soát đường huyết ổn định, kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh, tập luyện thể dục đều đặn, giúp ngăn ngừa các biến chứng. Tái khám sau một tháng, anh Hùng có thể nhìn bình thường.

Bác sĩ Việt Hưng thực hiện phẫu thuật bong võng mạc. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bệnh võng mạc tiểu đường thường tiến triển âm thầm, có thể gây mất thị lực nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Ở giai đoạn đầu, các mạch máu nhỏ trên võng mạc bị phình ra, có thể xuất huyết nhẹ, phù hoàng điểm song thị lực vẫn bình thường nên người bệnh không nhận ra.

Khi bệnh tiến triển đến giai đoạn nặng, thị lực của người bệnh bắt đầu suy giảm rõ rệt do hoàng điểm bị phù hoặc xuất huyết. Người bệnh có thể nhìn thấy các đốm đen hoặc sợi mảnh di chuyển trong tầm nhìn, do xuất huyết dịch kính. Người bệnh cũng có thể gặp tình trạng nhìn méo hình do phù hoàng điểm, xuất hiện các vùng tối trong tầm nhìn, nhìn khó vào ban đêm, tăng nhãn áp. Thông thường, khi người bệnh có thể cảm nhận các vấn đề tại mắt là bệnh đã diễn tiến nặng, biến chứng.

Bác sĩ Hưng khuyên người bệnh tiểu đường cần duy trì khám định kỳ, uống thuốc (nếu có) để duy trì đường huyết ổn định. Khám mắt định kỳ ít nhất một lần mỗi năm có thể phát hiện bệnh võng mạc tiểu đường ở giai đoạn sớm.

Khuê Lâm

*Tên nhân vật đã được thay đổi