Biến chứng sốt xuất huyết ở thai phụ

Thai phụ mắc bệnh sốt xuất huyết có thể bị biến chứng tràn dịch ổ bụng hay màng phổi, màng tim, dẫn đến nhau bong non, men gan tăng cao, tử vong.

PGS.TS.BS Lưu Thị Hồng, Phó giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết hiện nhiều địa phương có nhiều người mắc sốt xuất huyết. Phụ nữ mang thai có nguy cơ sốc, suy gan, thận cao hơn nếu mắc bệnh sốt xuất huyết. Hệ miễn dịch của thai phụ suy yếu tự nhiên trong quá trình mang thai, gây ra những thay đổi về nội tiết, huyết động. Dưới đây là những biến chứng có thể xảy ra.

Giảm tiểu cầu

Thai phụ sốt xuất huyết có thể bị giảm tiểu cầu nghiêm trọng, dẫn đến rối loạn đông máu, xuất huyết liên tục. Tình trạng này dễ gây chảy máu âm đạo, xuất huyết nội tạng, xuất huyết sau sinh, thậm chí băng huyết đe dọa tính mạng. Khi tiểu cầu xuống quá thấp, tim phải hoạt động quá tải, nguy cơ tràn dịch màng tim, phù cơ tim, suy tim. Thận cũng dễ bị tổn thương do lọc máu quá mức dẫn đến suy thận cấp. Với thai lớn, đặc biệt 3 tháng cuối, nguy cơ sinh non, suy thai và tử vong chu sinh cao nếu không được theo dõi chặt chẽ và xử trí kịp thời.

PGS Hồng đang tư vấn cho một sản phụ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tăng men gan

Thai phụ sốt xuất huyết có thể gặp biến chứng tăng men gan do virus Dengue gây tổn thương tế bào gan. Gan bị viêm, hoại tử khiến men gan tăng nhanh, dễ dẫn đến suy gan cấp. Khi chức năng gan suy giảm, cơ thể không còn khả năng thải độc, rối loạn đông máu nặng, dễ xuất huyết ồ ạt, hôn mê gan. Ở thai phụ, tình trạng này còn làm tăng nguy cơ tiền sản giật, sản giật, suy thai, thậm chí gây tử vong.

Tràn dịch màng phổi, màng tim, ổ bụng

Thai phụ có thể bị thấm huyết tương ra khỏi lòng mạch, gây tràn dịch màng phổi, màng tim và ổ bụng. Dịch tích tụ quanh phổi khiến thai phụ khó thở, thiếu oxy, tràn dịch màng tim gây chèn ép tim, rối loạn huyết động, có thể dẫn đến suy tim cấp. Dịch ổ bụng nhiều gây chướng bụng, đau tức, ảnh hưởng đến tuần hoàn nhau thai. Nếu không xử lý kịp, cả mẹ và thai nhi đều có nguy cơ suy hô hấp, suy tuần hoàn và tử vong.

Suy đa tạng

Bệnh có thể diễn tiến nhanh đến suy đa tạng do tình trạng thoát huyết tương, giảm tưới máu, tổn thương vi mạch toàn thân. Tim suy giảm khả năng bơm máu, gan hoại tử tăng men, thận mất chức năng lọc gây suy thận cấp. Phổi phù nề, giảm trao đổi khí dẫn đến suy hô hấp. Khi nhiều cơ quan cùng suy, nguy cơ rối loạn đông máu, sốc, hôn mê, tử vong ở mẹ và con tăng cao nếu không được hồi sức tích cực kịp thời.

Băng huyết sau sinh

Thai phụ mắc sốt xuất huyết có nguy cơ cao bị băng huyết sau sinh do giảm tiểu cầu và rối loạn đông máu. Tử cung khó co hồi, máu chảy ồ ạt không kiểm soát, đặc biệt trong trường hợp sinh mổ hoặc chuyển dạ kéo dài. Băng huyết nghiêm trọng gây choáng mất máu, suy tuần hoàn, đe dọa tính mạng.

Để hạn chế nguy cơ sốt xuất huyết trở nặng, PGS Hồng khuyến cáo thai phụ cần theo dõi sát triệu chứng, chủ động phòng ngừa. Những dấu hiệu cảnh báo bệnh diễn tiến nặng gồm đau bụng dữ dội, nôn liên tục, chảy máu lợi, chân răng, nôn ra máu hoặc ra huyết âm đạo bất thường, cần đến ngay cơ sở y tế. Tuyệt đối không tự ý dùng thuốc hạ sốt, kháng sinh, aspirin hoặc corticoid vì có thể làm bệnh nặng hơn và ảnh hưởng đến thai nhi.

Thai phụ nên tích cực phòng muỗi đốt bằng cách mặc quần áo dài tay, ngủ màn, sử dụng kem chống muỗi. Giữ gìn vệ sinh nơi ở, đậy kín các dụng cụ chứa nước, loại bỏ vật dụng là nơi sinh sản của muỗi.

Hằng Trần