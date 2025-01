Biến chứng sau làm đẹp vùng kín

TP HCMChị Thúy, 35 tuổi, giãn rộng vùng kín sau hai lần sinh con, đến một spa phẫu thuật se khít song gặp biến chứng xuất huyết, tụ máu.

Một ngày sau can thiệp, vùng kín sưng đau, chị Thúy đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám. Ngày 20/1, ThS.BS Nguyễn Thị Thanh Tâm, Trung tâm Sản Phụ khoa, cho biết vết khâu của người bệnh rỉ máu, nhiều khối máu tụ ứ trong âm đạo.

Bác sĩ gây mê, cắt chỉ khâu, đốt cầm máu tại vị trí mạch máu xuất huyết kết hợp khâu phục hồi tái tạo thành âm đạo và cấu trúc tầng sinh môn. Hậu phẫu, chị Thúy điều trị bằng kháng sinh, dùng thuốc cầm máu, xuất viện sau 24 giờ.

Các bác sĩ phẫu thuật cho chị Thúy, khắc phục biến chứng tụ máu vùng kín sau làm đẹp tại spa. Ảnh: Tuệ Diễm

Trường hợp khác là chị Huyền, 38 tuổi, đã sinh hai con, chỉnh sửa vùng kín từ 8 năm trước. Gần đây, chị đến một thẩm mỹ viện phẫu thuật lần thứ ba song do thu hẹp quá đà nên không thể giao hợp. BS.CKII Nguyễn Ngọc Thoại, Trung tâm Sản Phụ khoa, chẩn đoán có vòng xơ sẹo gây chít hẹp trong âm đạo bệnh nhân, khó đưa về cấu trúc tự nhiên. Nếu mổ thêm lần nữa, chị Huyền có thể bị sẹo hoặc biến chứng như thủng trực tràng, bàng quang.

Bác sĩ cho chị tập sàn chậu với máy tập có phản hồi sinh học, kết hợp nong âm đạo để co giãn cơ, mỗi tuần hai lần, kéo dài trong ba tháng. Sau 8 lần tập, tình trạng hẹp âm đạo cải thiện đáng kể.

Đây là hai trong nhiều trường hợp gặp biến chứng sau khi tân trang vùng kín ở cơ sở thẩm mỹ mà các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM điều trị thời gian gần đây.

Theo bác sĩ Thanh Tâm, hiện nhiều người lựa chọn làm đẹp vùng kín tại các spa hay phòng khám vì thủ tục đơn giản, chi phí rẻ. Nếu các cơ sở không đảm bảo tay nghề bác sĩ, điều kiện vô khuẩn, người được thực hiện thủ thuật này có thể bị biến chứng chảy máu vùng kín, tổn thương trực tràng, âm đạo, dị ứng thuốc tê, thuốc mê, áp xe vùng kín, tử vong.

Để phòng tránh biến chứng, bác sĩ Thanh Tâm khuyến cáo phụ nữ nên chọn cơ sở có bác sĩ đào tạo chuyên về sản phụ khoa, thẩm mỹ, được cấp phép hoạt động. Sau phẫu thuật, nếu có dấu hiệu chảy máu khó cầm, sốt, sưng và đau, hãy đi khám sớm.

Vùng âm đạo, tầng sinh môn có nhiều dây thần kinh, khi can thiệp đòi hỏi thao tác cẩn trọng, cầm máu tốt. Trước đây, việc chỉnh sửa vùng kín chủ yếu ở nhóm phụ nữ bị biến chứng chùng, nhão do trải qua nhiều lần sinh nở. Hiện phương pháp làm đẹp này thu hút cả nhóm phụ nữ trẻ, chưa sinh nở. Nhóm bé gái có dị tật vùng kín bẩm sinh hoặc phát triển quá mức ở tuổi dậy thì cũng thể được cắt may mô, da, làm gọn và nhỏ phần ngoài âm hộ.

Tuệ Diễm

*Tên nhân vật đã được thay đổi