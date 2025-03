Biến chứng cúm ở thai phụ

Hệ miễn dịch của phụ nữ mang thai suy giảm nên dễ mắc cúm và có thể xảy ra các biến chứng như viêm phổi, viêm phế quản, sảy thai.

ThS.BS Nguyễn Thị Thúy Hậu, khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết khi mang thai, cơ thể của thai phụ có nhiều thay đổi, hệ miễn dịch, nội tiết suy giảm. Do đó, thai phụ dễ mắc các bệnh truyền nhiễm, trong đó có cúm, thường lâu khỏi bệnh, điều trị khó khăn hơn so với người bình thường.

Nhiễm trùng huyết, suy đa tạng

Đây là biến chứng cúm nặng nề do nhiễm trùng nghiêm trọng khiến hệ miễn dịch phản ứng quá mức và tấn công ngược lại cơ thể. Triệu chứng nhiễm trùng huyết do cúm như mạch yếu hoặc nhịp tim cao bất thường, cơ thể đau nhức, hụt hơi, sốt cao, đổ mồ hôi lạnh... Nếu không phát hiện và điều trị kịp thời, tổn thương nhanh chóng lan đến các mô, gây suy gan, thận, hô hấp, sảy thai, sinh non...

Viêm phổi, viêm phế quản, suy hô hấp

Biểu hiện viêm phổi do virus cúm gồm ho, khạc đờm, sốt, khó thở, thở nhanh, đau tức ngực. Ở mức độ nhẹ, khó phân biệt viêm phổi với triệu chứng cúm thông thường. Nhu cầu oxy của phụ nữ cao hơn mức bình thường, viêm phổi làm tăng nguy cơ suy hô hấp thở máy, dùng kháng sinh liều cao, chạy ECMO... ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của thai phụ, sự phát triển của thai nhi.

Bác sĩ khoa Sản giải thích tình trạng bệnh cho một thai phụ. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Viêm tai giữa

Phụ nữ mang thai nhiễm virus cúm làm gia tăng nguy cơ viêm tai giữa. Bệnh không được điều trị kịp thời và đúng cách có thể dẫn đến viêm tai mạn tính với hệ quả như viêm xương chũm cấp, giảm thính lực, thủng màng nhĩ, xơ hóa màng nhĩ, liệt thần kinh mặt... có thể là yếu tố tăng nguy cơ sảy thai, sinh non.

Sảy thai, thai chết lưu, sinh non

Mang thai làm suy giảm hệ miễn dịch, kết hợp với sốt cao và độc tính của virus cúm làm tăng kích thích co bóp tử cung. Virus cúm gây phản ứng viêm ở mô bào thai khiến thai nhi có nguy cơ không phát triển, sảy thai hoặc thai chết lưu. Mắc cúm cũng gia tăng nguy cơ chuyển dạ trước 37 tuần, sinh non.

Dị tật bẩm sinh

Virus cúm có thể tác động lên cấu trúc của thai nhi do bất thường nhiễm sắc thể trong những tháng đầu thai kỳ khiến trẻ sinh ra nguy cơ nhẹ cân, mắc tim bẩm sinh, hở hàm ếch, đục thủy tinh thể... Tuy nhiên, tỷ lệ này khá thấp.

Bác sĩ Thúy Hậu lưu ý thai phụ có thể tiêm vaccine cúm bất kỳ lúc nào trong thai kỳ, nhưng tốt nhất là ba tháng giữa hoặc ba tháng cuối thai kỳ. Thai phụ tiêm vaccine cũng giúp bảo vệ trẻ sơ sinh khỏi bệnh cúm trong 6 tháng đầu đời. Thai phụ nên tránh tiếp xúc với người đang mắc bệnh, đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và hạn chế đến nơi đông người, các khu vực ô nhiễm, uống nhiều nước, giữ vệ sinh cá nhân, ăn nhiều trái cây, rau củ giàu vitamin C, không tự ý điều trị cúm. Thai phụ nên ăn uống đầy đủ dưỡng chất, ngủ đúng giờ và đủ giấc, duy trì thói quen tập thể dục thể thao, giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ... để tăng cường sức đề kháng.

