Biến chứng của hội chứng ruột kích thích

Nếu không kiểm soát tốt triệu chứng hội chứng ruột kích thích, người bệnh có nguy cơ cao tắc ruột, trĩ, suy dinh dưỡng, thiếu máu.

Hội chứng ruột kích thích (IBS) là tình trạng khó chịu hoặc đau bụng, rối loạn thói quen đại tiện như đi ngoài nhiều hơn hoặc ít hơn bình thường, phân khác thường (phân loãng, cứng hoặc mềm và lỏng). Hội chứng này còn có tên gọi khác như viêm đại tràng IBS, đại tràng co thắt, ruột co thắt. Hội chứng này không đe dọa tính mạng và không làm tăng nguy cơ mắc bệnh viêm loét đại tràng hay ung thư đại tràng. Tuy nhiên, bệnh không được kiểm soát có nguy cơ cao biến chứng, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Suy dinh dưỡng

Cắt giảm một số loại thực phẩm có thể làm giảm các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích. Tuy nhiên, nó có thể khiến cơ thể không nhận được đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết, lâu ngày dẫn đến suy dinh dưỡng, sụt cân, sức khỏe suy kiệt. Người bị sụt cân mà không rõ lý do kèm đau bụng nên đi kiểm tra để được điều trị kịp thời.

Bệnh trĩ

Các mạch máu bị sưng xung quanh hậu môn có thể gây đau và chảy máu. Nếu các mạch máu bị sưng nằm bên trong hậu môn, chúng có thể sa xuống, hình thành trĩ. Người bệnh thường có thể giảm triệu chứng trĩ tại nhà bằng kem bôi không kê đơn hoặc chườm lạnh, đồng thời giữ vệ sinh vùng hậu môn sạch sẽ.

Biến chứng thai kỳ

Thay đổi nội tiết tố và áp lực vật lý mà thai nhi gây ra lên thành ruột có thể dẫn đến một số vấn đề tiêu hóa. Hội chứng ruột kích thích kéo dài không được kiểm soát làm tăng nguy cơ ợ nóng, khó tiêu cho thai phụ, gây mệt mỏi, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thai nhi.

Tắc ruột

Nếu người bệnh táo bón lâu ngày, phân có thể tắc nghẽn trong đại tràng, không thể đi ngoài, còn gọi là tắc ruột. Triệu chứng gồm đau bụng, đau vùng hậu môn, buồn nôn, nôn ói; thường xảy ra ở người lớn tuổi.

Giảm chất lượng cuộc sống

Các đợt bùng phát có thể xảy bất cứ lúc nào gây khó khăn trong sinh hoạt và khó tập trung hơn khi đang làm việc. Người bệnh nên kiểm soát căng thẳng, ví dụ như thông qua tập thể dục hoặc thiền định, ăn uống đúng giờ, sinh hoạt khoa học để tránh làm bùng phát triệu chứng.

Trầm cảm và lo âu

Người mắc hội chứng ruột kích thích (IBS) thường cảm thấy mất kiểm soát cuộc sống. Não và ruột có mối liên hệ với nhau, căng thẳng kéo dài này làm bùng phát và trầm trọng các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích. Nếu các triệu chứng kéo dài ảnh hưởng đến tâm trạng, lâu ngày gây rối loạn lo âu, trầm cảm.

Để kiểm soát hội chứng ruột kích thích, người bệnh nên ngủ đủ giấc, hạn chế tác nhân gây căng thẳng, Tránh thực phẩm chứa caffein và sản phẩm từ sữa, đồ uống có gas, chứa nhiều fructose gồm trái cây sấy khô và nước ép trái cây. Không uống rượu vì có thể làm các triệu chứng trầm trọng hơn. Người bệnh hạn chế bông cải xanh, súp lơ, bắp cải, cải brussels vì dễ bị đầy hơi và ảnh hưởng đến nhu động ruột.

Anh Chi (Theo WebMD)