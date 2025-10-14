Bị vợt pickleball đánh vỡ xương mũi

TP HCMAnh Phi, 35 tuổi, bị vợt pickleball của đồng đội đánh trúng giữa mũi chảy máu, sưng nề, bác sĩ chẩn đoán vỡ xương mũi.

Kết quả nội soi và chụp CT 128 lát cắt ghi nhận xương mũi của anh Phi bị gãy ở vị trí tháp mũi, phù nề tụ khí mô mềm vùng mũi, lệch vách ngăn mũi, viêm mũi xuất tiết. ThS.BS.CKI Nguyễn Trung Nguyên, Trung tâm Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết vỡ xương mũi (gãy xương mũi) là loại gãy xương mặt phổ biến nhất do mũi ở vị trí trung tâm mặt và nhô ra trước. Chấn thương thường xảy ra do tai nạn, ngã hoặc va đập trong thể thao như anh Phi.

Triệu chứng phổ biến bao gồm đau, sưng, bầm tím quanh mắt, chảy máu mũi, biến dạng mũi hoặc khó thở. Nếu không điều trị, nguy cơ xương mũi biến dạng, vẹo hoặc sụp mũi, làm tắc nghẽn gây viêm mũi xoang, khó thở. Trường hợp nặng, tụ máu vách ngăn có thể dẫn đến hoại tử sụn, biến dạng mũi...

Bác sĩ chỉ định phẫu thuật nâng xương cho anh Phi để đưa mũi về lại hình dáng tự nhiên, thông thoáng đường thở hốc mũi.

Chụp CT cho thấy mũi anh Phi bị gãy. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Trước phẫu thuật, người bệnh cần điều trị nội khoa để giảm phù nề, hết sưng viêm. Bác sĩ Nguyên chỉnh hình vách ngăn mũi, rạch niêm mạc vách ngăn phải, tách phần sụn tứ giác và phần xương vách ngăn bị vẹo, cắt bỏ phần xương, sụn tổn thương. Sau đó, nâng xương chính mũi và ngành lên xương hàm hai bên, chỉnh xương mũi thẳng, cân đối. Cuối cùng, bác sĩ Nguyên đặt gạc meche chặt vào hốc mũi, cố định xương đã nâng.

Sau mổ, anh Phi thở dễ, không đau nhiều, sinh hoạt bình thường, sức khỏe ổn định, xuất viện sau một ngày. Tái khám sau hai tuần, vết mổ lành thương tốt, mũi cân đối, trở lại hình dáng tự nhiên.

Bác sĩ Nguyên đang phẫu thuật nội soi chỉnh xương mũi cho anh Phi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo bác sĩ Nguyên, người bị gãy xương mũi cần được điều trị sớm và đúng cách, tốt nhất trong 4-7 ngày đầu sau chấn thương, khi can xương chưa hình thành. Đây là thời điểm bác sĩ có thể nắn chỉnh xương mũi trở lại vị trí ban đầu, giúp giữ dáng mũi tự nhiên, hạn chế biến dạng. Nếu để muộn, can xương hình thành lệch, khiến sống mũi gồ, lõm hoặc vẹo sang một bên, làm mất cân đối khuôn mặt. Lâu dần, mô mềm quanh mũi xơ hóa, co kéo, ảnh hưởng đến thẩm mỹ đồng thời gây nghẹt mũi, khó thở.

Khi bị tác động mạnh dẫn đến đau, bầm tím hoặc vết xây xước ở da vùng mũi, biến dạng mũi, chảy máu mũi, người bệnh nên đến bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng để khám sớm, điều trị kịp thời, hạn chế biến chứng.

Uyên Trinh

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi