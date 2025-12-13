Bị viêm tuyến giáp Hashimoto nên ăn uống thế nào

Người mắc bệnh Hashimoto nên ưu tiên các loại thực phẩm giúp giảm viêm như quả mọng, các loại hạt và protein nạc, hạn chế thịt chế biến, muối.

Bệnh Hashimoto (viêm tuyến giáp) là bệnh tự miễn dịch xảy ra do hệ thống miễn dịch của cơ thể tấn công các mô khỏe mạnh, trong đó có các tế bào tuyến giáp. Lâu dần gây viêm nhiễm, suy giảm khả năng sản xuất hormone tuyến giáp. Hiện chưa có cách nào chữa khỏi bệnh Hashimoto song một số thay đổi trong chế độ ăn uống góp phần kiểm soát bệnh, cải thiện chức năng tuyến giáp.

Tăng cường thực phẩm no lâu, ngăn viêm

Các chế độ ăn có lợi cho người mắc bệnh Hashimoto như hạn chế thực phẩm chứa gluten hoặc ngũ cốc, chế độ ăn Địa Trung Hải và chế độ ăn MIND hỗ trợ giảm viêm, chế độ ăn không chứa lactose.

Người bệnh cần bổ sung thực phẩm nguyên chất và giàu chất dinh dưỡng, chất chống oxy hóa như polyphenol và phytosterol. Các chất này có tác dụng giảm viêm, duy trì cân nặng khỏe mạnh và tăng cường sức khỏe tổng thể. Ngược lại, chế độ ăn thiếu những thực phẩm này có thể gây ra tác dụng ngược, kích hoạt viêm. Khi viêm nhiễm, cơ thể sản sinh ra nhiều kháng thể hơn, dẫn đến tăng hoạt động của bệnh tự miễn dịch.

Cá hồi giàu axit béo omega-3 giúp giảm viêm. Ảnh: Anh Chi

Trái cây mọng nước: Táo, anh đào, cam, nho, trái cây họ cam quýt hoặc trái bơ.

Rau củ: Rau bina, cải xoăn, cà chua, bông cải xanh, củ dền, cà rốt và ớt chuông.

Ngũ cốc nguyên hạt: Yến mạch, quinoa, lúa mì nguyên cám, gạo lứt, lúa mạch.

Các loại đậu: Đậu lăng, đậu thận, đậu pinto, đậu navy, đậu đen...

Các loại hạt: Hạt óc chó, đậu phộng, hạnh nhân, hạt điều, hạt hướng dương, hạt lanh, hạt chia.

Cá béo: Cá hồi, cá thu, cá trích, cá mòi giàu axit béo omega-3 có vai trò giảm viêm mạnh, ngăn triệu chứng viêm tuyến giáp tái phát.

Các loại thảo mộc và gia vị: Nghệ, hương thảo, ớt bột, húng quế và nghệ tây.

Bổ sung thực phẩm giàu vitamin

Một số vitamin và khoáng chất như vitamin D ổn định kháng thể tuyến giáp trong cơ thể, cải thiện chức năng tuyến giáp. Selen có chức năng quan trọng trong quá trình tổng hợp và chuyển hóa hormone tuyến giáp. Do đó, người bệnh viêm tuyến giáp nên bổ sung thực phẩm giàu selen như hàu, cá ngừ, tôm hùm, cá thu, thịt gà nạc...

Thực phẩm nên tránh

Mỗi người bệnh Hashimoto cần có chế độ ăn riêng tùy vào tình trạng sức khỏe song nhìn chung nên hạn chế các nhóm thực phẩm như món nhiều đường; giàu chất béo động vật như thịt bò, thịt cừu, thịt lợn; đồ chiên rán. Các loại ngũ cốc tinh chế như bánh mì trắng, gạo trắng, sản phẩm làm từ bột mì trắng, thịt chế biến sẵn cũng cần tránh vì chứa chất béo xấu, chất bảo quản và gia vị, có thể làm tăng viêm nhiễm.

Người bệnh nên hạn chế sữa và sản phẩm từ sữa, thức ăn nhiều muối, iốt vì có thể thúc đẩy quá trình viêm, ảnh hưởng xấu đến chức năng tuyến giáp. Hạn chế ăn bông cải xanh, bắp cải, cải brussels và cải xoăn khi còn sống do giàu goitrogen (hợp chất có thể gây rối loạn chức năng tuyến giáp nếu ăn quá nhiều). Nấu chín rau làm giảm các hợp chất này, giúp rau an toàn với sức khỏe hơn.

Anh Chi (Theo Healthline, Very Well Health)