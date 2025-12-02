Bị viêm mũi dị ứng hít dầu gió có tốt không?

Tôi bị viêm mũi dị ứng mạn tính, mỗi lần hắt hơi, hít dầu gió thì thấy đỡ hơn nhưng dùng lâu dài có tốt không? (Thu Nga, 28 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Viêm mũi dị ứng là tình trạng niêm mạc mũi bị kích thích gây viêm. Tình trạng này không phải do virus, vi khuẩn mà xuất phát từ các tác nhân môi trường như phấn hoa, lông động vật, khói bụi, mạt nhà... Triệu chứng thường gặp là ngứa mũi, hắt hơi, nghẹt mũi, chảy nước mũi, ngứa mắt, đỏ mắt, chảy nước mắt, mất mùi....

Dầu gió thường chứa menthol (tinh dầu bạc hà), eucalyptus oil (khuynh diệp), camphor (long não) và một số thành phần tạo cảm giác mát, ấm. Khi hít vào, các chất này tác động lên các thụ thể cảm giác lạnh (TRPM8) ở niêm mạc mũi, tạo cảm giác thông thoáng, dễ thở, giảm triệu chứng nghẹt mũi. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, dầu gió có thể làm nặng hơn triệu chứng như tăng hắt hơi, chảy mũi, kích ứng mắt mũi, nhất là người bệnh hen suyễn, trẻ nhỏ, người có niêm mạc mũi nhạy cảm.

Bác sĩ Phát đang nội soi mũi cho một người bệnh. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Bạn có thể sử dụng dầu gió nhưng nên dùng ở mức độ vừa phải, hít một lượng nhỏ qua khăn giấy nhằm giảm khó chịu tức thời khi nghẹt mũi do thời tiết hoặc kích ứng nhẹ. Tuy nhiên, không nên dùng quá thường xuyên vì menthol, camphor và methyl salicylate có thể làm khô niêm mạc, kích ứng gây rát, khó chịu.

Không có khuyến cáo chính thức về liều dùng dầu gió, vì đây không phải thuốc điều trị. Tuy nhiên, để tránh kích ứng quá mức, người trưởng thành nên dùng không quá 2-3 lần một ngày, mỗi lần chỉ hít thoáng qua, không đưa dầu gió sát mũi, chỉ hít vài giây và không giữ quá lâu.

Người bệnh có thể nhỏ 2-3 giọt tinh dầu vào bát nước nóng và xông trong 5-10 phút hoặc dùng máy khuếch tán tinh dầu để hỗ trợ làm loãng dịch nhầy, dịu niêm mạc, giảm nghẹt mũi.

Người bệnh viêm mũi dị ứng nên hạn chế tiếp xúc dị nguyên, rửa mũi bằng nước muối sinh lý hàng ngày, nếu dịch nhầy nhiều thì phải bơm rửa mũi, uống thuốc giảm dị ứng theo chỉ định của bác sĩ. Người bệnh nên tăng cường sức đề kháng, ăn uống và nghỉ ngơi khoa học, tập thể dục nhẹ nhàng. Nếu triệu chứng không giảm sau 5-7 ngày, người bệnh nên đến bác sĩ tai mũi họng để được kiểm tra, điều trị kịp thời, hạn chế biến chứng viêm xoang cấp - mạn tính, polyp mũi xoang.

ThS.BS.CKI Trương Tấn Phát

Trưởng Đơn vị Tai Mũi Họng

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7