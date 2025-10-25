6 món nên ăn khi ho, nghẹt mũi do cảm cúm

Protein nạc như thịt gà, cá béo, trứng, giúp duy trì khối lượng cơ nạc. Cung cấp đủ protein khi mắc bệnh góp phần tăng cảm giác no, thúc đẩy quá trình chữa lành và kiểm soát lượng đường trong máu. Các triệu chứng của bệnh cúm như sốt, ho, nghẹt mũi, tiêu chảy, nôn mửa có thể gây mất nước và điện giải nhanh.

Người bệnh nên nấu canh gà hoặc súp gà để thúc đẩy tiết nước bọt và dịch nhầy đường hô hấp, giúp bôi trơn và làm dịu đường hô hấp trên, giảm sổ mũi.