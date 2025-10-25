6 món nên ăn khi ho, nghẹt mũi do cảm cúm

Protein nạc như thịt gà, cá béo, trứng, giúp duy trì khối lượng cơ nạc. Cung cấp đủ protein khi mắc bệnh góp phần tăng cảm giác no, thúc đẩy quá trình chữa lành và kiểm soát lượng đường trong máu. Các triệu chứng của bệnh cúm như sốt, ho, nghẹt mũi, tiêu chảy, nôn mửa có thể gây mất nước và điện giải nhanh.
Người bệnh nên nấu canh gà hoặc súp gà để thúc đẩy tiết nước bọt và dịch nhầy đường hô hấp, giúp bôi trơn và làm dịu đường hô hấp trên, giảm sổ mũi.
Protein nạc như thịt gà, cá béo, trứng, giúp duy trì khối lượng cơ nạc. Cung cấp đủ protein khi mắc bệnh góp phần tăng cảm giác no, thúc đẩy quá trình chữa lành và kiểm soát lượng đường trong máu. Các triệu chứng của bệnh cúm như sốt, ho, nghẹt mũi, tiêu chảy, nôn mửa có thể gây mất nước và điện giải nhanh.
Người bệnh nên nấu canh gà hoặc súp gà để thúc đẩy tiết nước bọt và dịch nhầy đường hô hấp, giúp bôi trơn và làm dịu đường hô hấp trên, giảm sổ mũi.
Cam giàu vitamin C có vai trò chống nhiễm trùng, tăng cường sức khỏe miễn dịch. Bổ sung vitamin C từ thực phẩm thường xuyên, trước trong và sau khi mắc cúm mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Uống nước cam nguyên chất giúp loãng đờm nhầy, làm dịu cổ họng.
Cam giàu vitamin C có vai trò chống nhiễm trùng, tăng cường sức khỏe miễn dịch. Bổ sung vitamin C từ thực phẩm thường xuyên, trước trong và sau khi mắc cúm mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Uống nước cam nguyên chất giúp loãng đờm nhầy, làm dịu cổ họng.
Tỏi chứa hợp chất allicin có đặc tính kháng khuẩn, kháng virus và nấm. Hợp chất này có nhiều trong tỏi nghiền nát hoặc cắt nhỏ. Hợp chất hữu cơ sulfur và glycosides trong tỏi có tác dụng kháng khuẩn, tăng cường chức năng tế bào miễn dịch, kiểm soát các triệu chứng cúm như ho, nghẹt mũi, đau nhức.
Tỏi chứa hợp chất allicin có đặc tính kháng khuẩn, kháng virus và nấm. Hợp chất này có nhiều trong tỏi nghiền nát hoặc cắt nhỏ. Hợp chất hữu cơ sulfur và glycosides trong tỏi có tác dụng kháng khuẩn, tăng cường chức năng tế bào miễn dịch, kiểm soát các triệu chứng cúm như ho, nghẹt mũi, đau nhức.
Rau lá xanh cung cấp vitamin C giúp tăng cường miễn dịch và chống viêm. Nó cũng giàu sắt cần thiết cho quá trình sản xuất các tế bào miễn dịch, nhất là tế bào bạch cầu, giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng. Một số loại rau người cảm cúm nên ăn như rau bina, bắp cải và cải xoăn. Người bệnh nên cho những loại rau này vào súp để dễ nuốt, bổ sung dinh dưỡng hoặc làm sinh tố.
Rau lá xanh cung cấp vitamin C giúp tăng cường miễn dịch và chống viêm. Nó cũng giàu sắt cần thiết cho quá trình sản xuất các tế bào miễn dịch, nhất là tế bào bạch cầu, giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng. Một số loại rau người cảm cúm nên ăn như rau bina, bắp cải và cải xoăn. Người bệnh nên cho những loại rau này vào súp để dễ nuốt, bổ sung dinh dưỡng hoặc làm sinh tố.
Mật ong là một trong những lựa chọn phổ biến với người bệnh cúm. Mật ong chứa chất tạo ngọt tự nhiên có thể bao phủ cổ họng và làm dịu cơn kích ứng xảy ra do các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp như cảm lạnh.
Mật ong còn có đặc tính kháng khuẩn góp phần giảm viêm họng, ho, nhanh khỏi ốm. Bạn có thể pha mật ong với trà ấm để làm dịu cơn đau họng, hơi nước giúp thông họng.
Mật ong là một trong những lựa chọn phổ biến với người bệnh cúm. Mật ong chứa chất tạo ngọt tự nhiên có thể bao phủ cổ họng và làm dịu cơn kích ứng xảy ra do các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp như cảm lạnh.
Mật ong còn có đặc tính kháng khuẩn góp phần giảm viêm họng, ho, nhanh khỏi ốm. Bạn có thể pha mật ong với trà ấm để làm dịu cơn đau họng, hơi nước giúp thông họng.
Quả mọng ít đường, giàu chất xơ và chứa chất chống oxy hóa hỗ trợ giảm viêm, làm dịu cơn đau họng. Quả mọng như dâu tây, nho, việt quất có kết cấu mềm, nhiều nước, góp phần làm loãng đờm nhầy, giảm các triệu chứng cúm tốt hơn
Quả mọng ít đường, giàu chất xơ và chứa chất chống oxy hóa hỗ trợ giảm viêm, làm dịu cơn đau họng. Quả mọng như dâu tây, nho, việt quất có kết cấu mềm, nhiều nước, góp phần làm loãng đờm nhầy, giảm các triệu chứng cúm tốt hơn
Anh Chi (Theo EveryDay Health)
Ảnh: Bảo Bảo, Anh Chi
|Độc giả đặt câu hỏi về bệnh tai mũi họng tại đây để bác sĩ giải đáp