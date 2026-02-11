Bị viêm mũi dị ứng có nên chưng hoa trong nhà ngày Tết?

Con tôi viêm mũi dị ứng, nếu chưng hoa Tết trong nhà có làm triệu chứng bé nặng hơn không, làm sao giảm tình trạng này? (Minh Nguyễn, 40 tuổi, Đà Nẵng)

Trả lời:

Viêm mũi dị ứng là tình trạng mũi bị kích thích và viêm không do virus, vi khuẩn. Tác nhân chủ yếu từ môi trường như phấn hoa, khói bụi, mạt nhà, lông động vật, lông sâu, bướm. Triệu chứng viêm mũi dị ứng thường gặp gồm nghẹt và ngứa mũi, hắt hơi liên tục, ngứa mắt, chảy nước mắt, sổ mũi... Viêm mũi dị ứng được chia làm hai nhóm gồm theo mùa (dị ứng thời tiết, thường xảy ra một thời điểm nhất định trong năm) và quanh năm (bất cứ khi nào gặp yếu tố gây kích ứng).

Thói quen chưng hoa Tết có thể kích thích niêm mạc mũi trẻ khiến bệnh bùng phát. Bởi phấn hoa mịn dễ phát tán trong không khí hoặc các loại hoa có mùi thơm đậm dễ kích ứng mũi; nấm mốc có trong đất trồng của một số loại cây cảnh cũng có thể tác động đến niêm mạc trẻ.

Bác sĩ Hương đang tư vấn cho một phụ huynh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Để chưng hoa cho có không khí Tết, không làm trầm trọng triệu chứng viêm mũi dị ứng, bạn có thể ưu tiên loại hoa ít phấn và mùi như hoa đào, hoa mai, một số loại lan ít hương. Nếu trẻ tiền sử dị ứng nặng, bạn nên ưu tiên dùng hoa giả. Nên đặt hoa ở phòng khách, nơi thông thoáng, tránh đặt trong phòng ngủ của trẻ. Đồng thời, giữ nhà cửa luôn thông thoáng, hạn chế đóng kín cửa. Bình hoa cần được thay nước hằng ngày, vệ sinh sạch cuống hoa, hạn chế cắm quá nhiều hoa trong không gian kín.

Hằng ngày, bạn rửa mũi cho con bằng dung dịch nước muối sinh lý hai lần để loại bỏ dị nguyên, bụi bẩn và dịch nhầy. Nếu trẻ đang được bác sĩ kê thuốc điều trị viêm mũi dị ứng (xịt mũi, thuốc kháng histamine...), bạn cần chuẩn bị đủ thuốc dùng trong suốt kỳ nghỉ Tết. Dùng thuốc theo chỉ định và không tự ý ngưng thuốc khi thấy triệu chứng giảm.

Nếu sau khi chưng hoa, trẻ hắt hơi liên tục, nghẹt mũi nhiều, ho về đêm kéo dài, người lớn nên loại bỏ hoa, rửa mũi nhiều lần và đưa trẻ đi khám chuyên khoa Tai Mũi Họng nếu triệu chứng không giảm.

ThS.BS.CKI Nguyễn Thị Hương

Trung tâm Tai Mũi Họng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM