Bị viêm gan B có thể thụ tinh ống nghiệm sinh con không?

Tôi mắc bệnh viêm gan B có thụ tinh ống nghiệm được không? Làm cách nào để đạt hiệu quả chuyển phôi cao nhất, bé sinh ra không mắc bệnh? (Hoài, 31 tuổi, Hải Phòng)

Trả lời:

Virus viêm gan B hầu như không ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng trứng, tinh trùng hay khả năng thụ tinh trong phòng thí nghiệm. Vì vậy, các cặp vợ chồng viêm gan B vẫn có thể thực hiện các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản như bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) hoặc thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tương tự những người khác.

Các trung tâm hỗ trợ sinh sản như IVF Tâm Anh hiện áp dụng quy trình phòng thí nghiệm nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an toàn sinh học và tránh lây nhiễm chéo. Mẫu tinh trùng hoặc trứng của người nhiễm viêm gan B được xử lý, nuôi cấy và lưu trữ theo quy trình riêng biệt, giúp kiểm soát hiệu quả nguy cơ lây nhiễm trong phòng lab.

Người bệnh lấy máu làm xét nghiệm tại IVF Tâm Anh. Ảnh minh họa: Bệnh viện cung cấp

Để việc điều trị hỗ trợ sinh sản như IVF đạt hiệu quả, giảm nguy cơ lây nhiễm cho bé, người bệnh cần theo dõi sát tình trạng bệnh và kiểm soát bệnh tốt. Trước khi tiến hành IVF, bạn cần được đánh giá kỹ tình trạng gan và tải lượng virus để đảm bảo an toàn. Bác sĩ thường chỉ định lâm sàng kết hợp các xét nghiệm như HBsAg, HBeAg, định lượng HBV-DNA để xác định virus có đang hoạt động hay không; xét nghiệm men gan (GOT, GPT) nhằm đánh giá chức năng gan, mức độ tổn thương gan và nguy cơ lây truyền sang thai nhi.

Trường hợp người chồng mắc viêm gan B còn người vợ chưa nhiễm, nguy cơ lây truyền chủ yếu liên quan đến quan hệ tình dục hoặc tiếp xúc với máu. Người vợ nên xét nghiệm và tiêm vaccine phòng viêm gan B trước khi điều trị hiếm muộn. Khi cơ thể đã có kháng thể bảo vệ, việc thực hiện IVF hoặc mang thai an toàn hơn.

Nếu người vợ mắc viêm gan B, bác sĩ đánh giá kỹ chức năng gan và tình trạng virus trước khi thực hiện IVF. Trường hợp tải lượng virus cao hoặc men gan tăng, người bệnh có thể cần điều trị ổn định bệnh trước khi bước vào chu kỳ IVF. Việc kiểm soát tốt virus giúp bảo vệ sức khỏe người mẹ, giảm nguy cơ biến chứng trong thai kỳ và hạn chế khả năng lây truyền cho em bé.

Ngoài ra, bác sĩ cũng có thể tầm soát nguy cơ đồng nhiễm viêm gan D (HDV). Đây là loại virus chỉ xuất hiện ở những người đã mắc viêm gan B và có thể khiến bệnh tiến triển nặng hơn.

Trong chu kỳ IVF, phụ nữ thường cần sử dụng thuốc kích thích buồng trứng để tạo nhiều trứng trưởng thành. Quá trình này làm thay đổi nội tiết trong cơ thể, vì vậy người mắc viêm gan B cần được theo dõi chức năng gan định kỳ để phát hiện sớm các bất thường. Nếu chức năng gan ổn định và virus được kiểm soát tốt, việc kích thích buồng trứng và chuyển phôi vẫn có thể thực hiện an toàn. Người bệnh cần tuân thủ lịch tái khám và hướng dẫn của bác sĩ để hạn chế rủi ro.

Có nhiều biện pháp dự phòng giảm nguy cơ lây truyền virus viêm gan B từ mẹ sang con. Nếu người mẹ có tải lượng virus cao, bác sĩ có thể chỉ định thuốc kháng virus ở giai đoạn cuối thai kỳ nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm. Sau khi trẻ chào đời, bé cần được tiêm vaccine viêm gan B và globulin miễn dịch (HBIG) trong vòng 12 giờ đầu. Khi được dự phòng đúng cách, tỷ lệ phòng lây truyền từ mẹ sang con có thể đạt trên 90-95%.

Vợ chồng bạn nên đi khám sớm tại cơ sở y tế có đầy đủ chuyên khoa liên quan để được đánh giá toàn diện và theo dõi xuyên suốt quá trình điều trị. Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, người bệnh viêm gan B có nhu cầu sinh con được điều trị theo mô hình phối hợp liên chuyên khoa Tiêu hóa - Gan mật và Hỗ trợ sinh sản. Bác sĩ gan mật theo dõi chức năng gan và kiểm soát tải lượng virus, trong khi đó bác sĩ hiếm muộn xây dựng phác đồ kích thích buồng trứng và chuyển phôi phù hợp, đảm bảo an toàn cho người bệnh và nâng cao khả năng IVF thành công.

BS.CKI Phan Ngọc Quý

Phòng khám Hỗ trợ sinh sản,

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy