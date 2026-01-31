Bị trào ngược dạ dày nên ngủ tư thế nào?

Tôi thường bị trào ngược dạ dày thực quản về đêm, nên nằm ngủ tư thế nào để hạn chế những cơn trào ngược? (Lê, tỉnh Đồng Nai)

Trả lời:

Tư thế nằm có mối liên hệ mật thiết với triệu chứng bệnh trào ngược. Cơ thắt thực quản dưới (LES) vốn có chức năng ngăn axit từ dạ dày trào ngược lên thực quản, nhưng khi nằm, trọng lực thay đổi có thể kích thích axit di chuyển lên trên.

Nằm nghiêng bên trái có thể làm giảm triệu chứng trào ngược. Khi nằm ở tư thế này, dạ dày và van môn vị nằm thấp hơn thực quản, nhờ đó axit khó di chuyển ngược lên. Đồng thời, nằm nghiêng bên trái còn hỗ trợ tăng cường quá trình làm rỗng dạ dày để giảm áp lực, cải thiện triệu chứng ợ nóng về đêm. Ngược lại, nằm nghiêng bên phải có thể làm gia tăng tần suất trào ngược. Bởi dạ dày nằm ở vị trí cao hơn thực quản, tạo điều kiện cho axit dễ dàng di chuyển ngược lên.

Bác sĩ Oanh giải thích cơ chế trào ngược dạ dày cho người bệnh. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Tư thế nằm ngửa có kê cao đầu và thân trên cũng là một lựa chọn phù hợp cho bạn. Khi đầu giường được nâng cao khoảng 15-20 cm, trọng lực giúp giữ axit ở lại dạ dày, hạn chế trào ngược. Không kê cao đầu bằng nhiều gối vì không đủ hiệu quả và có thể gây gập cổ, đau vai gáy. Nên ngồi thẳng hoặc ngả nhẹ lưng để hỗ trợ tiêu hóa, tránh nằm ngay sau bữa ăn, thay vào đó ngủ sau bữa ăn 2-3 giờ để tạo điều kiện cho quá trình tiêu hóa diễn ra thuận lợi, giảm nguy cơ trào ngược. Bạn cần duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh như hạn chế sử dụng rượu, cà phê, thuốc, tránh thức ăn nhiều dầu mỡ, cay nóng vì có thể kéo dài thời gian tiêu hóa và tăng nguy cơ trào ngược.

Nếu các triệu chứng trào ngược như ợ nóng, đau ngực, khó nuốt, ho kéo dài về đêm xảy ra thường xuyên (từ hai lần một tuần trở lên) hoặc không giảm sau khi thay đổi lối sống, bạn cần đến bác sĩ tiêu hóa khám. Trào ngược dạ dày thực quản nếu không được điều trị kịp thời có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm như viêm thực quản, loét thực quản, hẹp thực quản hoặc barrett thực quản.

ThS.BS Nguyễn Hoàng Oanh

Khoa Nội tiêu hóa

