Bị trào ngược dạ dày có uống cà phê được không?

Tôi 28 tuổi, bị trào ngược dạ dày thực quản, làm nghề lái xe nên thường xuyên uống cà phê cho tỉnh táo. Người mắc bệnh này có được uống cà phê không? (Hoàng Anh, 28 tuổi, Hưng Yên)

Trả lời:

Trào ngược dạ dày thực quản là bệnh lý tiêu hóa phổ biến, có xu hướng gia tăng ở người trẻ do thói quen ăn uống thất thường, căng thẳng và ít vận động. Trào ngược do sinh lý có thể xảy ra thoáng qua sau bữa ăn no, thường không gây hại. Khi tình trạng này kéo dài, lặp lại nhiều lần trong tuần và kèm theo các triệu chứng như ợ nóng, ợ chua, đau tức ngực, nuốt vướng, ho kéo dài hoặc khàn giọng là trào ngược bệnh lý (GERD), cần điều trị.

Cà phê chứa caffeine, có tác dụng hỗ trợ tăng khả năng tập trung và tỉnh táo. Tuy nhiên, caffeine cùng các acid hữu cơ trong cà phê có thể làm giãn cơ thắt thực quản dưới - bộ phận giữ vai trò ngăn axit từ dạ dày trào ngược lên. Caffeine còn kích thích tăng tiết dịch vị khiến tình trạng trào ngược nặng hơn, nhất là khi uống quá nhiều hoặc uống lúc bụng rỗng. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng khác nhau ở mỗi người.

Người bị trào ngược dạ dày thực quản vẫn có thể uống một tách cà phê, khoảng 40-50 ml mỗi ngày. Ảnh: Ly Nguyễn

Người mắc bệnh này có thể uống cà phê, nhưng cần kiểm soát lượng và cách dùng. Mức caffeine an toàn cho người trưởng thành khỏe mạnh thường dưới 400 mg mỗi ngày (tương đương 3-4 tách phin nhỏ), song người bị trào ngược chỉ nên uống khoảng một tách nhỏ (40-50 ml, chứa 60-80 mg caffeine) và theo dõi phản ứng của cơ thể. Nếu xuất hiện triệu chứng ợ nóng, ợ chua, nóng rát ngực, cần giảm hoặc ngừng sử dụng.

Bạn có thể chọn cà phê loãng, cà phê sữa ít đường, loại ít caffeine hoặc cold brew để giảm kích thích dạ dày hoặc cân nhắc chuyển sang đồ uống khác chứa ít caffeine giúp tỉnh táo như trà xanh pha nhạt, matcha loãng. Bạn nên uống sau bữa ăn ít nhất 30 phút, không dùng lúc đói và không dùng sát giờ ngủ để hạn chế trào ngược ban đêm.

Để kiểm soát trào ngược, bạn nên chia nhiều bữa nhỏ, ăn chậm nhai kỹ, tránh quá no, hạn chế rượu bia, đồ chiên rán nhiều dầu mỡ, thực phẩm cay chua, chocolate, bạc hà, không hút thuốc. Sau bữa ăn cần chờ ít nhất 2-3 giờ mới nằm, khi ngủ có thể kê cao gối hoặc đầu giường để hạn chế trào ngược ban đêm. Duy trì cân nặng hợp lý, tránh mặc quần áo bó chặt vùng bụng giúp giảm áp lực lên dạ dày. Kết hợp thay đổi lối sống và sử dụng thuốc để đạt hiệu quả tốt.

Nếu triệu chứng kéo dài, ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, người bệnh nên đến chuyên khoa tiêu hóa để được tư vấn và điều trị kịp thời. Nếu để trào ngược dạ dày thực quản kéo dài, không kiểm soát tốt, nguy cơ cao tổn thương niêm mạc thực quản và các biến chứng như như loét, hẹp thực quản hay barrett thực quản.

TS.BS Vũ Trường Khanh

Trưởng Khoa Tiêu hóa - Gan mật - Tụy

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội