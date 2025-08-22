Bị polyp đại tràng lành tính có nên cắt sớm không?

Nội soi phát polyp lành tính thì có nên cắt không? Polyp có tiến triển thành ung thư không? Nhờ bác sĩ tư vấn. (Đức Anh, 40 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Polyp đại tràng là những cụm hoặc khối tế bào bất thường phát triển ở lớp niêm mạc của đại tràng. Polyp hình thành do đột biến gene tích lũy trong quá trình tế bào niêm mạc đại tràng phân chia để thay mới.

Hầu hết polyp đại tràng không biểu hiện triệu chứng, thường được bác sĩ phát hiện trong quá trình nội soi đại tràng. Bác sĩ cần tư vấn trước cho bệnh nhân về chỉ định cắt bỏ polyp khi nội soi đại tràng.

Các bác sĩ đang nội soi đại tràng cho bệnh nhân. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Đa số polyp đều là các cụm mô lành tính, nghĩa là ở thời điểm phát hiện chúng chưa phải ung thư. Tuy nhiên, khoảng 8-10% polyp đại tràng sẽ phát triển thành ung thư trong 10 năm và 24% trở thành ung thư trong 20 năm. Nguy cơ này cao hơn nếu trong đại tràng có từ ba polyp trở lên, polyp lớn hơn 10 mm và phụ thuộc vào hình dạng cũng như phân loại.

Dựa trên hình dạng và ảnh hiển vi, các bác sĩ phân polyp đại tràng thành hai loại là polyp không tân sản (Non-neoplastic) và polyp tân sản (Neoplastic).

Polyp không tân sản không có khả năng phát triển thành ung thư. Loại này bao gồm u mô thừa, giả polyp hoặc polyp răng cưa tăng sản lành tính. Nếu có kích thước nhỏ dưới 5 mm và tồn tại vô hại trong đại tràng, polyp không tân sản không nhất thiết phải cắt bỏ.

Ngược lại, polyp đại tràng có dạng tuyến hoặc polyp răng cưa nhưng không có cuống được xếp vào nhóm tân sản. Polyp tân sản có khả năng phát triển thành ung thư đại tràng, cần phải được cắt bỏ càng sớm càng tốt.

Polyp có nguy cơ tái phát cao, người bệnh nên tái khám, nội soi lại đại tràng sau một vài năm để tránh bỏ sót.

BS.CKII Nguyễn Đức Luân

Khoa Ung bướu

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội