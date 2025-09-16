Bị nhức xương khớp có nên ăn cà tím?

Tôi hay bị nhức xương khớp, thường ăn cà tím, có ảnh hưởng không? (Ngọc Hiền, 45 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Nhức xương khớp thường gặp ở người bệnh thoái hóa khớp, viêm khớp hoặc mắc các bệnh lý rối loạn chuyển hóa như tăng axit uric. Nguyên nhân có thể đến từ sự bào mòn sụn khớp, viêm màng hoạt dịch, tổn thương mô mềm quanh khớp hoặc ảnh hưởng thời tiết lạnh, ẩm.

Bạn có thể ăn khoảng 100-150 g cà tím mỗi tuần, nên chế biến bằng cách nướng, hấp, om; tránh chiên nhiều dầu, ăn sống. Cà tím chứa nhiều chất chống oxy hóa, nhất là anthocyanin và nasunin giúp giảm viêm, bảo vệ tế bào và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Cà tím cũng giàu chất xơ, vitamin C, vitamin K, kali, folate hỗ trợ quá trình chống viêm và duy trì mật độ xương.

Cà tím thuộc nhóm rau họ cà, có chứa solanine - một chất tự nhiên có vị đắng. Ở một số người nhạy cảm, solanine có thể gây đau nhức, cứng khớp hoặc làm triệu chứng viêm nặng hơn, đặc biệt ở người bị viêm khớp dạng thấp. Lượng oxalat nhất định trong cà tím có khả năng liên kết với canxi và gây bất lợi cho người có nguy cơ sỏi thận hoặc bệnh gout.

Người bị nhức xương khớp nên hạn chế ăn cà tím. Ảnh: Trọng Nghĩa

Bạn nên hạn chế thực phẩm giàu purin (nội tạng, thịt đỏ, hải sản), đồ ngọt, rượu bia, tăng cường rau xanh, trái cây giàu vitamin C, cá béo, các loại hạt, sữa ít béo, thực phẩm giàu collagen tự nhiên. Uống đủ nước, tập luyện nhẹ nhàng và duy trì cân nặng hợp lý giúp giảm tải cho khớp.

Bạn nên đến chuyên khoa cơ xương khớp và dinh dưỡng khám để bác sĩ xác định rõ nguyên nhân và tư vấn chế độ ăn phù hợp. Bổ sung màng vỏ trứng, chondroitin sulfate, chiết xuất nghệ, collagen type II và collagen peptide giúp giảm đau, bôi trơn, nuôi dưỡng sụn và tăng linh hoạt cho khớp.

ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng

Chuyên khoa Dinh dưỡng Tiết chế

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7