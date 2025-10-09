Bị nhồi máu cơ tim vẫn lái xe vượt 200 km về TP HCM

Trong chuyến du lịch Phan Thiết, anh Hải, 37 tuổi, đột ngột đau thắt ngực, khó thở giống đợt nhồi máu cơ tim lần trước, vẫn cố lái xe về TP HCM mới nhập viện.

Từng trải qua đợt nhồi máu cơ tim cấp vào 5 tháng trước, anh Hải biết lần này bệnh tái phát bởi cảm giác đau thắt ngực bóp nghẹt vùng trước tim rồi lan lên vai trái, kèm khó thở. Tuy nhiên, nghỉ ngơi một lúc, anh quyết định tự lái xe chở cả nhà về TP HCM để vào viện khám thay vì gọi cấp cứu 115 hoặc vào bệnh viện gần nhất.

Vượt khoảng 200 km từ Phan Thiết, hơn 2 giờ sau anh Hải về đến TP HCM vào thẳng Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cấp cứu. BS.CKI Tôn Minh Trí, Phó khoa Cấp cứu, ghi nhận lúc này mạch bệnh nhân nhanh 100 lần/phút, sắc mặt tái, mồ hôi ướt đẫm, kết quả điện tâm đồ cho thấy hình ảnh nhồi máu cơ tim cấp thành trước lan rộng.

Xét nghiệm men tim Troponin I ghi nhận 422 ng/L, tức cao gấp hàng chục lần so với chỉ số bình thường (dưới 14 ng/L) cho thấy tình trạng tổn thương tim cấp tính đang diễn ra, thường thấy ở nhồi máu cơ tim. Siêu âm tim bệnh nhân ghi nhận giảm vận động vùng trước vách, chức năng bơm máu suy giảm.

Đội ngũ y tế nhanh chóng cấp cứu cho anh Hải. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

"Đây là tình huống nhồi máu cơ tim giờ thứ 6, cần tái thông mạch vành khẩn cấp", bác sĩ Trí cho hay. Hình ảnh chụp mạch vành cho thấy stent đặt hồi tháng 3 vẫn thông tốt, nhưng nhánh khác của động mạch vành bị hẹp khít 90%. Bác sĩ nong bóng và đặt thêm một stent mới, tái thông hoàn toàn dòng chảy, cứu vãn tối đa vùng cơ tim đang bị thiếu máu.

Sau can thiệp, anh Hải được dùng thuốc chống kết tập tiểu cầu kép, hạ mỡ máu, thuốc hạ huyết áp, kiểm soát đường huyết, duy trì chế độ ăn uống và vận động phù hợp. Sau 5 ngày điều trị, sức khỏe ổn, anh được xuất viện.

Các bác sĩ đặt stent tái thông mạch vành cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

"Người bệnh may mắn không gặp sự cố trên đường đi. Việc tự lái xe khi có triệu chứng nhồi máu cơ tim là rất mạo hiểm, không nên thực hiện", bác sĩ Trí khuyến cáo. Khi lái xe di chuyển đoạn đường dài, người bệnh có thể bị ngưng tim, mất ý thức, gây nguy hiểm cho bản thân, người thân, người tham gia giao thông khác.

Còn anh Hải giải thích "cảm thấy còn khỏe có thể lái xe được nên cố gắng về TP HCM nhập viện".

Bác sĩ khuyên khi xuất hiện cơn đau thắt ngực dữ dội, lan lên tay hoặc hàm, kèm khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn, người bệnh phải dừng ngay mọi hoạt động, gọi cấp cứu 115 hoặc đến bệnh viện gần nhất có khả năng can thiệp mạch vành. Người bệnh cần tuân thủ điều trị lâu dài, gồm uống thuốc đều đặn, tái khám đúng hẹn, kiểm soát huyết áp, đường huyết và mỡ máu ở mức mục tiêu, ăn nhạt, hạn chế chất béo, bỏ thuốc lá và hạn chế rượu bia. Hoạt động thể lực cần vừa sức, tránh gắng sức đột ngột.

Nhận biết sớm nhồi máu cơ tim có ý nghĩa quyết định trong việc cứu sống người bệnh. Dấu hiệu thường gặp gồm đau thắt ngực dữ dội, cảm giác bóp nghẹt hoặc đè nặng sau xương ức, cơn đau có thể lan lên vai trái, cánh tay, cổ hoặc hàm, kèm khó thở, vã mồ hôi lạnh, buồn nôn, nôn, choáng váng, mệt lả hay hồi hộp, đánh trống ngực.

Ở phụ nữ, người cao tuổi, bệnh nhân đái tháo đường, triệu chứng đôi khi không điển hình, dễ nhầm lẫn với rối loạn tiêu hóa hoặc mệt mỏi thông thường như đau vùng thượng vị (trên rốn), khó tiêu, kiệt sức bất thường.

Nhật Thành

*Tên người bệnh đã được thay đổi