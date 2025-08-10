Bị mỡ máu cao khi nào cần dùng thuốc?

Tôi bị mỡ máu cao, đang thay đổi lối sống, ăn uống, vận động để kiểm soát bệnh. Khi nào tôi cần dùng thuốc điều trị? (Hoàng Anh, TP HCM)

Trả lời:

Mỡ máu cao là tình trạng thường gặp, xảy ra khi lượng cholesterol xấu (LDL-c), triglyceride cao, cholesterol tốt (HDL-c) trong cơ thể vượt quá mức bình thường. Đây là yếu tố nguy cơ cao gây ra các bệnh tim mạch như nhồi máu cơ tim, đột quỵ, bệnh mạch máu ngoại biên.

Điều chỉnh lối sống là bước đầu tiên và bắt buộc trong mọi trường hợp bị rối loạn mỡ máu. Một số người có thể thay đổi chế độ ăn uống, tập thể dục và kiểm soát cân nặng là đủ để đưa chỉ số mỡ máu về mức an toàn mà không cần dùng thuốc. Tuy nhiên, hiệu quả phụ thuộc nhiều vào nguyên nhân, tình trạng bệnh.

Bác sĩ chỉ định dùng thuốc điều trị rối loạn mỡ máu cho trường hợp có chỉ số LDL-c cao từ 190 mg/dL trở lên mà không cải thiện sau khi đã áp dụng biện pháp thay đổi lối sống, người từng bị nhồi máu cơ tim, đột quỵ, hẹp mạch vành, đái tháo đường, có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch...

Bác sĩ tư vấn dinh dưỡng phòng ngừa các bệnh liên quan đến rối loạn mỡ máu. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bạn nên đi khám để bác sĩ đánh giá và điều trị phù hợp. Tùy tình trạng, bác sĩ chỉ định dùng thuốc hạ mỡ máu, thường là nhóm ức chế enzyme sản sinh cholesterol trong gan giúp giảm LDL-c và nguy cơ biến cố tim mạch nghiêm trọng. Thuốc có thể dùng đơn lẻ hoặc phối hợp để tăng hiệu quả, nhất là với người có chỉ số LDL-c vượt mức an toàn hoặc nguy cơ tim mạch cao. Sử dụng thuốc giảm mỡ máu phải tuân theo chỉ định của bác sĩ và cần được theo dõi sát sao để đảm bảo hiệu quả, tránh tác dụng phụ không mong muốn.

Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Vĩnh Bình

Trung tâm Thông tin Y khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM