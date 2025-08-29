Bị men gan cao có nên ăn thịt gà không?

Tôi 40 tuổi, men gan tăng nhẹ, thường xuyên ăn thịt gà có ảnh hưởng đến gan không, nên lưu ý gì? (Hà Thu, Cần Thơ)

Trả lời:

Men gan gồm các enzyme như ALT, AST, GGT... đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa, giải độc và duy trì hoạt động bình thường của tế bào gan. Khi gan viêm, nhiễm mỡ, quá tải bởi rượu bia, thuốc hay độc tố, các enzyme này sẽ thoát vào máu khiến chỉ số men gan tăng cao. Đây là tín hiệu cảnh báo gan bị tổn thương hoặc suy yếu, cần điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý để ngăn ngừa tiến triển nặng hơn.

Thịt gà có protein lành mạnh, ít chất béo bão hòa hơn so với thịt đỏ như bò, heo. Nếu chọn phần thịt nạc, bỏ da và chế biến đúng cách (luộc, hấp, hầm) thì người bị men gan cao có thể ăn thịt gà. Protein từ thịt gà giúp tái tạo mô, duy trì khối cơ và hỗ trợ phục hồi tế bào gan. Thịt gà còn cung cấp các vitamin nhóm B, kẽm, sắt - những vi chất cần thiết cho quá trình chuyển hóa năng lượng, miễn dịch.

Bạn không nên ăn thịt gà chiên rán, quay, tẩm ướp nhiều gia vị, nhất là phần da nhiều mỡ. Những cách chế biến này dễ sinh ra chất oxy hóa, tăng gánh nặng chuyển hóa cho gan, làm nặng thêm tình trạng viêm gan, gan nhiễm mỡ. Một số món gà công nghiệp có thể chứa tồn dư kháng sinh, hormone tăng trưởng cũng tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng gan nếu dùng thường xuyên.

Người bị men gan cao nên chọn phần thịt gà nạc, bỏ da và chế biến luộc, hấp. Ảnh: Trọng Nghĩa

Người có men gan cao nên ăn khoảng 2-3 bữa thịt gà mỗi tuần, mỗi lần 80-100 g thịt nạc, tránh ăn da, nội tạng gà. Bạn nên kết hợp thêm cá, đậu phụ, trứng luộc, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt để đa dạng nguồn protein và giảm gánh nặng cho gan. Bổ sung nhiều rau xanh, trái cây ít ngọt, uống đủ nước, hạn chế rượu bia và thực phẩm chế biến sẵn là yếu tố quan trọng giúp gan hoạt động hiệu quả.

Bạn cần duy trì lối sống khoa học, tập thể dục, ngủ đủ giấc, kiểm soát cân nặng. Tái khám định kỳ tại chuyên khoa tiêu hóa, dinh dưỡng để theo dõi chức năng gan, ăn uống phù hợp với tình trạng sức khỏe. Bổ sung thêm các tinh chất thiên nhiên như s.marianum và wasabia hỗ trợ kiểm soát hoạt động của tế bào kupffer (đại thực bào thường trú ở gan), tăng khả năng giải độc, hạ men gan, hỗ trợ phục hồi chức năng do viêm gan và gan nhiễm mỡ.

ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng

Trung tâm Dinh dưỡng Nutrihome