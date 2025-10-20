Bị gout có nên ăn phô mai?

Tôi 48 tuổi, bệnh gout hơn hai năm nay, gần đây ăn phô mai để bổ sung canxi thay sữa. Xin hỏi người bệnh gout có nên ăn phô mai không và cần lưu ý gì? (Thanh Hòa, Đồng Tháp)

Trả lời:

Gout là bệnh rối loạn chuyển hóa đặc trưng bởi nồng độ acid uric trong máu tăng cao, lâu dài dẫn đến lắng đọng tinh thể urat tại khớp, gây viêm, sưng đau, biến dạng khớp. Chế độ ăn giàu purin, rượu bia, thói quen ít vận động là những yếu tố chính khiến bệnh tiến triển nặng.

Phô mai là thực phẩm được làm từ sữa, chứa nhiều đạm, canxi, vitamin D và acid béo tốt cho tim mạch. Khác với thịt đỏ, nội tạng hay hải sản, phô mai không chứa purin, không làm tăng acid uric máu. Bạn có thể sử dụng phô mai trong chế độ ăn, đặc biệt là khi cần bổ sung đạm, canxi mà không muốn tăng nguy cơ tái phát cơn gout.

Tuy nhiên, người bệnh nên chọn loại phô mai ít béo, ít muối, tránh các loại chế biến sẵn, phô mai que, phô mai tan chảy vì chứa nhiều chất béo bão hòa, natri. Chúng làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, rối loạn chuyển hóa và gây giữ nước, không tốt cho người bệnh gout. Lượng dùng hợp lý khoảng 20-30 g mỗi ngày, tương đương 1-2 lát phô mai cứng hoặc một miếng nhỏ phô mai tươi.

Kết hợp phô mai cùng các món ăn lành mạnh như bánh mì nguyên cám, rau củ luộc, salad hoặc trái cây ít ngọt. Người bệnh gout cần hạn chế thịt đỏ, nội tạng, hải sản, uống đủ nước 2-2,5 lít mỗi ngày để hỗ trợ thải acid uric qua đường tiểu đồng thời duy trì cân nặng ổn định, ngủ đủ giấc, vận động ít nhất 30 phút mỗi ngày.

Người bệnh gout có thể ăn phô mai để bổ sung đạm và canxi. Ảnh được tạo bởi AI

Bạn nên kiểm tra định kỳ nồng độ acid uric, mỡ máu và chức năng thận, đến bác sĩ chuyên khoa dinh dưỡng - cơ xương khớp khám để được tư vấn khẩu phần phù hợp, phòng ngừa tái phát gout và bảo vệ sức khỏe khớp lâu dài. Bổ sung eggshell membrane extract, collagen type II, collagen peptide thủy phân, chondroitin sulfate và chiết xuất củ nghệ hỗ trợ giảm đau, kháng viêm, tái tạo sụn - xương dưới sụn và ngừa thoái hóa khớp do bệnh gout.

ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng

Chuyên khoa Dinh dưỡng Tiết chế

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7