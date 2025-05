Bị đau đầu uống cà phê được không?

Tôi hay bị đau đầu, nhất là vào buổi sáng. Uống cà phê có hỗ trợ cải thiện đau đầu không, cần lưu ý gì? (Hoàng Hiệp, Vũng Tàu)

Trả lời:

Caffeine là thành phần chính trong cà phê vừa có tác dụng giảm đau đầu vừa là nguyên nhân gây đau đầu. Do đó, người bị đau đầu có nên uống cà phê không phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại đau đầu, thời điểm uống và lượng caffeine tiêu thụ hàng ngày.

Bạn chưa nói rõ bạn đau đầu mạn tính hay cấp tính, đau như thế nào nên chưa thể có lời khuyên cụ thể về việc dùng cà phê. Tuy nhiên, bạn có thể tham khảo các thông tin dưới đây và cân nhắc đi khám sớm.

Với đau đầu do giãn mạch như đau nửa đầu, caffeine trong cà phê có thể mang lại một số tác dụng tích cực. Các mạch máu trong não giãn nở tạo nên áp lực lên các dây thần kinh xung quanh, dẫn đến đau đầu. Caffeine có tính chất co mạch, giúp làm co lại các mạch máu giãn nở, nhờ đó góp phần giảm đau.

Sử dụng caffeine hoặc các chế phẩm chứa caffeine ở giai đoạn đầu của cơn đau nửa đầu làm giảm mức độ hoặc ngăn ngừa cơn đau tiến triển, tuy nhiên hiệu quả còn tùy vào cơ địa mỗi người.

Cà phê có thể có tác dụng cải thiện hoặc làm tăng nặng cơn đau đầu. Ảnh: Bảo Trần

Nếu bạn có thói quen thường xuyên tiêu thụ caffeine, khi ngừng uống cà phê đột ngột dễ bị đau đầu. Bởi cơ thể đang quen với caffeine, khi thiếu sẽ xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, mệt mỏi và khó tập. Trong trường hợp này, một tách cà phê có thể giúp làm dịu cơn đau đầu do thiếu caffeine. Nhưng nếu tiêu thụ quá nhiều caffeine cũng có thể trở thành nguyên nhân gây đau đầu. Caffeine làm tăng huyết áp tạm thời và mất nước, cả hai đều là yếu tố tiềm ẩn gây ra cơn đau.

Với đau đầu căng thẳng - loại đau đầu phổ biến nhất, caffeine có thể có tác động hai mặt. Một số người tiêu thụ caffeine vừa phải có thể giảm đau đầu tạm thời. Song quá nhiều caffeine hoặc ngừng sử dụng đột ngột đều có thể làm tăng nguy cơ đau đầu căng thẳng. Caffeine cũng dẫn đến cảm giác lo âu hoặc căng thẳng có liên quan đến loại đau đầu này.

Thời điểm uống cà phê và cơn đau đầu có liên quan đến nhau. Uống cà phê vào buổi tối dễ mất ngủ và làm gián đoạn chu kỳ giấc ngủ, dẫn đến đau đầu vào ngày hôm sau. Để tối ưu hóa lợi ích của caffeine, bạn nên tuân theo một số nguyên tắc như duy trì lượng caffeine vừa phải (không quá 400 mg mỗi ngày, tương đương khoảng 4 cốc), uống đủ nước để bù đắp tác dụng lợi tiểu của caffeine, không uống cà phê sau 16h.

Nếu thường xuyên bị đau đầu, bạn nên chủ động ghi lại tình trạng các cơn đau, mối liên hệ giữa việc tiêu thụ caffeine để tìm quy luật chung. Người bị đau đầu kéo dài hoặc tái phát thường xuyên nên đến gặp bác sĩ để được kiểm tra, xác định chính xác loại đau đầu và tư vấn phương pháp điều trị phù hợp.

Bổ sung tinh chất thiên nhiên từ blueberry (việt quất) và ginkgo biloba (bạch quả) có thể cải thiện tuần hoàn máu não, hỗ trợ giảm triệu chứng đau đầu, nhất là cơn đau do stress, căng thẳng. Tập thể dục thường xuyên, ngủ đủ giấc cũng góp phần tăng cường sức khỏe thần kinh.

Ths.BS Nguyễn Anh Duy Tùng

Trung tâm Dinh dưỡng Nutrihome