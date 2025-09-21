Bị cổ tử cung ngắn có dễ sinh non không?

Tôi đang mang thai tuần 24, được chẩn đoán cổ tử cung ngắn, có nguy cơ sinh non không và cần lưu ý gì? (Thanh Trúc, 32 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Cổ tử cung ngắn (hơn 25 mm) là đáng lưu ý trong thai kỳ, đặc biệt liên quan đến nguy cơ sinh non. Theo Hiệp hội Y học Bà mẹ và Thai nhi Mỹ, cổ tử cung ngắn làm tăng nguy cơ chuyển dạ sớm gấp 6 lần ở phụ nữ mang đơn thai và gấp 8 lần ở phụ nữ mang song thai.

Khi thai lớn dần, áp lực từ buồng tử cung lên cổ tử cung gia tăng, có thể khiến cổ tử cung giãn mở sớm dẫn tới nguy cơ sảy thai, chuyển dạ sớm. Tình trạng này cũng làm tăng nguy cơ vi khuẩn xâm nhập, gây viêm màng ối - yếu tố kích thích co bóp tử cung và sinh non tự phát. Chuyển dạ sớm là yếu tố nguy cơ của nhiều biến chứng như thai chết lưu, trẻ sinh ra nhẹ cân, chảy máu não hoặc bị khuyết tật bẩm sinh lâu dài. Tuy nhiên, không phải mẹ bầu nào bị cổ tử cung ngắn cũng sinh non. Nếu được phát hiện và theo dõi sớm vẫn có nhiều trường hợp sinh con đủ tháng.

Theo dõi sát lịch khám thai: Cổ tử cung ngắn thường tiến triển nhanh và âm thầm, mẹ bầu cần theo dõi sát sao lịch khám thai, siêu âm định kỳ để đánh giá chính xác chiều dài cổ tử cung theo từng thời điểm, phát hiện sớm dấu hiệu bất thường. Nhờ đó, bác sĩ có thể can thiệp kịp thời bằng cách chỉ định đặt thuốc nội tiết, khâu cổ tử cung, nhập viện theo dõi sát...

ThS. BS Nguyễn Thành Vinh đang siêu âm thai cho một sản phụ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nghỉ ngơi hợp lý: Mẹ bầu bị cổ tử cung ngắn cần hạn chế vận động mạnh, không đi lại nhiều, không làm việc nặng hoặc đứng lâu. Tư thế nằm nghiêng bên trái được khuyến khích để tăng tuần hoàn máu qua bánh nhau, giảm áp lực lên cổ tử cung. Trong những trường hợp có nguy cơ cao, thai phụ có thể được khuyến cáo nghỉ ngơi tại giường, tránh quan hệ tình dục và chỉ di chuyển nhẹ khi cần thiết. Tuy nhiên, không nên nằm bất động hoàn toàn để phòng tránh nguy cơ huyết khối tĩnh mạch và rối loạn tâm lý do lo âu.

Duy trì sinh hoạt lành mạnh: Thai phụ cần tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ về chế độ dinh dưỡng, bổ sung vi chất cần thiết như canxi, sắt, DHA và đảm bảo uống đủ nước mỗi ngày. Tránh xoa bụng, tắm nước nóng hoặc xông hơi kéo dài vì có thể kích thích tử cung. Giữ tinh thần thoải mái, ngủ đủ giấc, hạn chế căng thẳng kéo dài.

Tuân thủ điều trị theo chỉ định chuyên khoa: Nếu được chỉ định đặt thuốc progesterone, khâu cổ tử cung hoặc đặt vòng nâng, mẹ bầu cần tuân thủ đầy đủ và tái khám thai đúng hẹn để bác sĩ theo dõi diễn tiến thai kỳ.

Bác sĩ Dương Việt Bắc

Trung tâm Sản Phụ khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội