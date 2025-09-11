Bị co thắt mi mắt có thể tiêm botox không?

Tôi bị co giật mí mắt nhiều tháng, mắt chớp liên tục, có lúc nhắm không được. Bệnh này có nguy hiểm không, có nên tiêm botox để điều trị? (Nguyễn Long, 43 tuổi)

Trả lời:

Các triệu chứng như co giật mí mắt kéo dài, chớp liên tục... nhiều khả năng là co thắt mi mắt (blepharospasm). Đây là tình trạng co thắt ngoài ý muốn của cơ quanh mắt, khiến mí nháy liên tục, giật hoặc nhắm chặt lại. Bệnh thường gặp ở người trung niên, lớn tuổi.

Biểu hiện ban đầu thường là giật nhẹ ở một bên mắt, sau đó lan sang cả hai bên, có thể kèm theo chảy nước mắt hoặc khô mắt. Người bệnh nặng gần như không thể mở mắt, gây cản trở thị lực, khó đọc sách, lái xe hoặc làm việc. Nguyên nhân thường liên quan đến rối loạn dẫn truyền thần kinh. Căng thẳng, thiếu ngủ, mắt khô, viêm kết mạc hay làm việc lâu với màn hình sáng có thể làm tăng nguy cơ co thắt mí.

Bạn nên đi khám để được kiểm tra đánh giá mức độ co thắt và lên phác đồ phù hợp. Nếu tình trạng nhẹ, bạn có thể kết hợp nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc, giữ vệ sinh mắt, giảm căng thẳng hoặc dùng thuốc hỗ trợ theo chỉ định. Bác sĩ có thể chỉ định tiêm botox cho người bị co giật kéo dài, gây khó chịu và ảnh hưởng công việc. Botox có cơ chế ức chế dẫn truyền thần kinh tại chỗ tiêm, từ đó giảm chớp mắt, co thắt mi mắt, bớt khó chịu, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Bác sĩ tiêm botox cho người bệnh co thắt mi mắt. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau khi khám, bác sĩ chẩn đoán bệnh, chỉ định tiêm, vị trí cần tiêm, mức độ, liều thuốc và chống chỉ định. Tùy trường hợp, bác sĩ tiêm một lượng botox phù hợp vào các điểm quanh mắt và theo dõi trong vòng 30-60 phút sau tiêm. Hiệu quả thường bắt đầu sau 3-7 ngày, rõ nhất sau hai tuần và duy trì 3-4 tháng, sau đó người bệnh cần tiêm nhắc lại.

BS.CKI Trần Nguyễn Uyên Dung

Khoa Thần kinh, Trung tâm Khoa học Thần kinh

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM