Bị cao huyết áp nên 'sinh hoạt vợ chồng' thế nào?

Tôi bị cao huyết áp vẫn uống thuốc đều đặn, nhưng lo lắng khi "sinh hoạt vợ chồng". Cần lưu ý gì khi quan hệ để huyết áp an toàn? (Nguyễn An, 52 tuổi, Tuyên Quang)

Trả lời:

Tăng huyết áp là tình trạng áp lực máu tác động lên thành động mạch cao hơn mức bình thường. Nếu không kiểm soát tốt, bệnh có thể gây tổn thương tim, mạch máu, não, mắt, thận, dẫn tới nhiều bệnh mạn tính. Ở tuổi 52, cơ thể bắt đầu xuất hiện nhiều thay đổi về tim mạch, nội tiết, do đó duy trì đời sống tình dục cần cân nhắc kỹ hơn về mức độ gắng sức, tình trạng sức khỏe tổng thể.

Quan hệ tình dục được xem là an toàn nếu huyết áp được kiểm soát ổn định dưới 140/90 mmHg, không có triệu chứng tim mạch cấp tính như đau thắt ngực, khó thở khi gắng sức nhẹ, hồi hộp bất thường. Nếu đáp ứng điều kiện này, tần suất và mức độ quan hệ tương tự người khỏe mạnh, khoảng một đến hai lần mỗi tuần. Nên chọn thời điểm ái ân khi cơ thể thoải mái, tránh ngay sau bữa ăn no hoặc khi quá mệt.

Hoạt động tình dục là dạng gắng sức thể chất ở mức nhẹ đến trung bình, thường tương đương leo nhanh khoảng 2-3 tầng cầu thang. Khi quan hệ, nhịp tim có thể tăng lên khoảng 110-130 nhịp/phút. Điều này xảy ra do hệ thần kinh giao cảm được kích hoạt, giải phóng hormone như adrenaline và noradrenaline, làm tim đập nhanh, co bóp mạnh. Với người khỏe mạnh hoặc người tăng huyết áp được kiểm soát tốt, sự thay đổi tạm thời này không gây nguy hiểm. Ngược lại, hệ tim mạch có vấn đề (như bệnh mạch vành hẹp nặng hoặc suy tim), tăng nhịp tim và huyết áp đột ngột có thể làm tim thiếu oxy gây đau thắt ngực, khó thở hoặc chóng mặt. Người có huyết áp thường xuyên 160/100 mmHg trở lên dù đã điều trị, vừa trải qua nhồi máu cơ tim, đột quỵ cần thận trọng hoặc tạm hoãn việc quan hệ.

Một số loại thuốc điều trị cao huyết áp, đặc biệt là nhóm chẹn beta, thuốc lợi tiểu, có thể ảnh hưởng đến chức năng tình dục, gây rối loạn cương ở nam giới hoặc giảm ham muốn ở nữ giới. Khi gặp tình trạng này, người bệnh không nên tự ý ngừng thuốc mà cần trao đổi với bác sĩ.

Khi xuất hiện đau ngực, khó thở, hồi hộp bất thường hoặc choáng váng khi ái ân, người bệnh cần ngưng ngay và đi khám. Lắng nghe cơ thể, duy trì lối sống lành mạnh, tuân thủ điều trị và kiểm soát huyết áp đều đặn giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Duy trì đời sống tình dục đều đặn đem lại lợi ích về sức khỏe toàn diện. Khi quan hệ, cơ thể giải phóng endorphin và oxytocin - các "hormone hạnh phúc" giúp giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng, tăng sự gắn kết tình cảm, hỗ trợ ổn định huyết áp.

ThS.BS Nguyễn Thị Oanh

Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội