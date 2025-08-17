Nguyên nhân ít ngờ gây tăng huyết áp

Tức giận, cô đơn, mất ngủ, thiếu vitamin D có thể khiến huyết áp tăng hơn 140/90 mmHg.

Tức giận

Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Vĩnh Bình, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết tức giận kích thích cơ thể giải phóng các hormone căng thẳng như adrenaline, cortisol, khiến tim đập nhanh, mạch máu co lại, huyết áp tăng đột ngột. Nếu tức giận thường xuyên, huyết áp duy trì ở mức cao cũng làm tăng nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim.

Tức giận có thể ảnh hưởng đến tâm trạng và gây tăng huyết áp. Ảnh được tạo bởi AI

Cô đơn

Tình trạng cô lập xã hội làm gia tăng căng thẳng mạn tính, rối loạn giấc ngủ, viêm nhiễm, các hành vi không lành mạnh như ít vận động, uống nhiều rượu, từ đó góp phần làm tăng huyết áp, nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Các nhóm dễ bị tổn thương gồm người già, trẻ tuổi và người thuộc nhóm yếu thế.

Thiếu vitamin D

Thiếu vitamin D có thể làm tăng nguy cơ cao huyết áp, các bệnh tim mạch. Vitamin D giúp điều hòa hệ renin-angiotensin - hệ thống các hormone tham gia vào quá trình cân bằng huyết áp trong cơ thể. Vitamin D thiếu hụt khiến hệ này hoạt động quá mức, gây co mạch, tăng áp lực lên tim. Nồng độ vitamin D thấp còn liên quan đến viêm mạn tính và rối loạn chức năng mạch máu, làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ, suy tim.

Thường xuyên tiếp xúc ánh sáng xanh vào ban đêm

Ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại, máy tính có thể ức chế melatonin - hormone điều hòa giấc ngủ, khiến nhịp tim, huyết áp tăng do ngủ không sâu. Điều này làm suy giảm chức năng nhận thức và khả năng phục hồi của não. Để hạn chế tác hại, nên tắt các thiết bị điện tử ít nhất một giờ trước khi ngủ và thay bằng những hoạt động thư giãn như đọc sách hoặc nghe nhạc nhẹ.

Ô nhiễm không khí

Bác sĩ Bình cho hay các chất ô nhiễm trong không khí như ozone (O3), nitơ dioxide (NO2), lưu huỳnh dioxide (SO2), carbon dioxide (CO2), nhất là bụi mịn, có khả năng làm tổn thương mạch máu, thúc đẩy xơ vữa động mạch và cản trở lưu thông máu. Tim phải bơm mạnh hơn để duy trì tuần hoàn, dẫn đến tăng huyết áp. Tiếp xúc lâu dài với nồng độ cao các chất ô nhiễm không khí còn làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông, gây biến chứng như đột quỵ hoặc thuyên tắc phổi.

Để phòng ngừa tăng huyết áp, bác sĩ Bình khuyến cáo chủ động khám sức khỏe định kỳ, đo chỉ số huyết áp tại nhà. Thiết lập chế độ dinh dưỡng hợp lý, luyện tập thể dục, thể thao mỗi ngày, quản lý căng thẳng.

Đình Diệu