Bị bệnh gout ăn dứa được không?

Tôi mắc bệnh gout, ăn dứa (khóm) hàng ngày có làm tăng purin khiến bệnh nặng hơn không, cần lưu ý gì? (Gia Ninh, TP HCM)

Trả lời:

Gout là tình trạng lắng đọng urat (urat natri) hoặc tinh thể axit uric ở các khớp gây viêm khớp. Triệu chứng điển hình là sưng đỏ, đau, nóng, cứng khớp. Bệnh thường xuất hiện những đợt kịch phát, tái phát nhiều lần, sau đó trở thành mạn tính.

Trung bình 100 g dứa cung cấp cho cơ thể 50 calo. Trong đó có 13 g chất đường bột, 1,4 g chất xơ, 0,5 g chất đạm, 0,1 g chất béo. Quả dứa còn chứa khoảng 8 vitamin (A, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9) và 9 khoáng chất (kali, canxi, magie, photpho) góp phần tăng cường sức đề kháng.

Người bệnh gout có thể ăn dứa vì chứa ít purine. Trung bình 100 g dứa chỉ chứa khoảng 8 mg purine. Thấp hơn nhiều so với giới hạn mức 400 mg purin - hàm lượng purin người bệnh gout có thể tiêu thụ mỗi ngày. Ăn 100 g dứa mỗi ngày không làm tăng axit uric trong máu, hỗ trợ giảm đau, kháng viêm, cải thiện hệ tiêu hóa nhờ enzyme sinh học bromelain.

100 g dứa có thể cung cấp 47,8 mg vitamin C, tương đương 53% nhu cầu khuyến nghị vitamin C hàng ngày dành cho người trưởng thành. Người bệnh gout bổ sung vitamin C mỗi ngày giúp cơ thể tăng cường bài tiết axit uric qua thận, làm giảm nồng độ axit uric huyết thanh. Vitamin này còn thúc đẩy quá trình hình thành collagen - một loại mô liên kết chứa nhiều trong khớp, bảo vệ sụn khớp, làm chậm mức độ tổn thương khớp sau viêm.

Dứa cũng chứa khoáng chất mangan - khoáng chất quan trọng cho quá trình tổng hợp chất béo, carbohydrate, chuyển hóa năng lượng, hỗ trợ phát triển và duy trì mật độ xương. Nguồn chất xơ giúp người bệnh gout cải thiện chức năng tiêu hóa, giảm táo bón, duy trì sức khỏe đường ruột.

Tuy nhiên, ăn quá nhiều dứa cùng lúc hoặc ăn khi đang đói có thể gây rối loạn tiêu hóa, tăng nguy cơ viêm loét dạ dày tá tràng, ảnh hưởng bất lợi đến huyết áp, đái tháo đường, mỡ máu cao... Người bệnh gout nên hỏi ý kiến của bác sĩ điều trị hoặc dinh dưỡng trước khi bổ sung loại dứa này vào thực đơn hàng ngày.

Bạn nên tái khám định kỳ, uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Bạn có thể bổ sung các dưỡng chất thiên nhiên như eggshell membrane extract (chiết xuất màng vỏ trứng), collagen type II không biến tính và collagen peptide thủy phân, chondroitin sulfate (thành phần chính của cấu trúc nền ngoại bào), turmeric root extract (chiết xuất củ nghệ). Các dưỡng chất hỗ trợ cải thiện cơn đau, kháng viêm, giảm sưng, tăng cường tái tạo sụn và xương, hạn chế nguy cơ thoái hóa khớp.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Anh Duy Tùng

Trung tâm Dinh dưỡng Nutrihome